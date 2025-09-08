ВС РФ массированно атаковали Украину: в Минэнерго подтвердили повреждение энергообъекта на Киевщине

Минэнерго сообщило, что во время ночного обстрела Украины 8 сентября россияне атаковали объект украинской энергосистемы в Киевской области. Под массированный удар попал один из объектов тепловой генерации.

Министерство энергетики Украины подтвердило утром 8 сентября, что оккупанты атаковали один из объектов гражданской инфраструктуры. В ведомстве отметили, что враг имеет целью навредить мирному населению и оставить без света и тепла украинские дома, медицинские учреждения, детские сады и школы.

"Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура — это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре", — сообщили в Минэнерго.

В пресс-службе министерства добавили, что энергетики и спасатели работают над ликвидацией последствий атаки на объект тепловой генерации. О любых изменениях в поставках электроэнергии населению будут сообщать дополнительно.

В Минэнерго сообщили, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Киевской области Фото: скриншот

Стоит отметить, пресс-служба Министерства энергетики оперативно удалила первое сообщение об ударе по объекту тепловой генерации в Киевской области и опубликовала новое через несколько минут.

Какой именно объект энергетики подвергся атаке, в ведомстве не уточняют.

В ГСЧС Украины в свою очередь рассказали, что после обстрела Украины 8 сентября ликвидировали пожар на промышленном предприятии в Киевской области. По данным спасателей, погибших и пострадавших не было. В Обуховском районе также взрывной волной были повреждены торговый центр и фитнес-клуб.

Обстрел Украины 8 сентября: что известно о последствиях

Местные Telegram-каналы ночью писали о взрывах возле Трипольской теплоэлектростанции в Обуховском районе на берегу Каневского водохранилища.

Источники Фокуса сообщают, что атака началась около полуночи. Шахеды залетали группами, во время атаки один раз выключился свет, потом исчезла вода, но на утро снабжение было восстановлено. Источник отмечает, что сложно сказать, насколько пострадала ТЭС и пострадала ли она вообще.

О том, что оккупанты атаковали Трипольскую ТЭС в Киевской области "Шахедами", ночью 8 сентября сообщали мониторинговые каналы и журналист Андрей Смолий. Местные каналы сообщали о по меньшей мере 10 взрывах возле энергетического объекта. Официального подтверждения атаки на Трипольскую ТЭС на момент публикации новости не было.

Напомним, генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж 7 сентября рассказал, что Россия определила для ближайших атак по Украине три основные цели: железнодорожные станции, пути поставки боеприпасов и оружия и объекты энергетики.