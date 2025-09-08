ЗС РФ масовано атакували Україну: в Міненерго підтвердили пошкодження енергооб'єкта на Київщині

Міненерго повідомило, що під час нічного обстрілу України 8 вересня росіяни атакували об'єкт української енергосистеми у Київській області. Під масований удар потрапив один із об'єктів теплової генерації.

Міністерство енергетики України підтвердило вранці 8 вересня, що окупанти атакували один з об'єктів цивільної інфраструктури. У відомстві зазначили, що ворог має на меті зашкодити мирному населенню та лишити без світла і тепла українські будинки, медичні заклади, дитячі садки та школи.

"Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура — це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі", — повідомили в Міненерго.

В пресслужбі міністерства додали, що енергетики та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків атаки на об'єкт теплової генерації. Про будь-які зміни в постачанні електроенергії населенню повідомлятимуть додатково.

В Міненерго повідомили, що росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в Київській області Фото: скриншот

Варто зазначити, пресслужба Міністерства енергетики оперативно видалила перший допис про удар по об'єкту теплової генерації у Київській області та опублікувала новий за кілька хвилин.

Який саме об'єкт енергетики зазнав атаки, у відомстві не уточнюють.

В ДСНС України своєю чергою розповіли, що після обстрілу України 8 вересня ліквідували пожежу на промисловому підприємстві у Київській області. За даними рятувальників, загиблих і постраждалих не було. В Обухівському районі також вибуховою хвилею було пошкоджено торгівельний центр і фітнес-клуб.

Обстріл України 8 вересня: що відомо про наслідки

Місцеві Telegram-канали вночі писали про вибухи біля Трипільської теплоелектростанції в Обухівському районі на березі Канівського водосховища.

Джерела Фокусу повідомляють, що атака почалася приблизно півночі. Шахеди залітали групами, під час атаки один раз вимкнулося світло, потім зникла вода, та на ранок постачання було відновлено. Джерело зазначає, що складно сказати, наскільки постраждала ТЕС та чи постраждала вона взагалі.

Про те, що окупанти атакували Трипільську ТЕС на Київщині "Шахедами", вночі 8 вересня повідомляли моніторингові канали та журналіст Андрій Смолій. Місцеві канали повідомляли про щонайменше 10 вибухів біля енергетичного об'єкта. Офіційного підтвердження атаки на Трипільську ТЕС на момент публікації новини не було.

Нагадаємо, генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж 7 вересня розповів, що Росія визначила для найближчих атак по Україні три основні цілі: залізничні станції, шляхи постачання боєприпасів і зброї та об'єкти енергетики.