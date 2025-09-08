Першочергові перед зимою: генерал озвучив три головні цілі, які РФ визначила для найближчих атак по Україні
Ворог продовжує здійснювати масовані атаки по українських інфраструктурних об'єктах у різних містах. Напередодні зими росіяни визначили три головні цілі для своїх атак, аби змусити українців тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремлю.
При цьому головною метою росіян є підривання духу українців. Таку думку висловив генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері "24 Каналу".
Коментуючи останні атаки РФ на Україну, генерал заявив, що росіяни певною мірою намагаються копіювати українців. При цьому вони швидко опановують нову тактику, відтак б'ють по:
- залізничних станціях;
- шляхах підтягування боєприпасів, зброї, особливо у зоні, де ведуться бойові дії;
- об'єктах енергетики.
Росіяни зараз намагаються захопити або перекрити вогнем всі логістичні шляхи української армії. А удари по українських енергетичних об'єктах відіграють для РФ особливо важливу роль перед настанням зими.
На думку генерала Маломужа, українцям важливо бити по логістиці у глибокому та середньому тилу противника, а також у прифронтових ділянках. Це також означає, що потрібно атакувати залізницю, нафтопереробні підприємства та російські аеродроми.
"Це те, що дійсно системно знижує ударні можливості РФ по мирному українському населенню і по фронту", — зазначив Маломуж.
Росіяни атакують енергетику та залізницю в Україні
Варто зазначити, що росіяни вже почали здійснювати атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Так, уночі 8 вересня серія вибухів пролунала у районі Трипільської ТЕС у Київській області, яка вважається найбільшою електростанцією регіону. Внаслідок цього, як повідомили у соцмережах, у деяких частинах області виникли перебої з електропостачанням.
Напередодні, 7 вересня, ЗС РФ масовано атакували низку українських міст, внаслідок чого перебої зі світлом спостерігалися у Кременчуці, Кривому Розі та Одесі.
Також ворог вже почав здійснювати атаки на українську залізницю. Так, уночі 30 серпня під час обстрілу ЗС РФ була пошкоджена залізниця у Київській області.