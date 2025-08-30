Нічна атака: ворог пошкодив залізницю на Київщині, поїзди курсуватимуть з затримкою

Ворог усю ніч на 30 серпня масовано атакував Україну різними видами озброєння. Внаслідок обстрілу постраждала залізнична інфраструктура у Київській області.

Російська атака завдала руйнувань залізничній інфраструктурі, через що низка поїздів, які курсують крізь Київську область, будуть їздити із затримками. Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі "Укрзалізниці" вранці 30 серпня.

Йдеться зокрема про прибуття потягів на залізничну станцію у Києві.

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку наступних рейсів:

№74 сполучення Перемишль — Харків;

№24 сполучення Хелм — Київ;

№144 сполучення Рахів — Суми;

№2 сполучення Івано-Франківськ — Харків;

№21 сполучення Харків — Львів;

№106 сполучення Одеса — Київ.

За інформацією відомства, працівники залізниці вже розпочали ліквідацію наслідків російського обстрілу на Київщині. Про які саме руйнування йдеться — на момент публікації в "Укрзалізниці" не повідомляли.

Українцям обіцяють зробити усе можливе, щоб повернутися до стандартного графіку роботи залізниці.

Додамо, що уночі ворог атакував Україну зокрема "Шахедами", "Калібрами" та балістичними ракетами. Під ранок ЗС РФ також вдарили по території України крилатими ракетами

Варто зазначити, що росіяни не вперше здійснюють атаки на українську залізницю. Так, цими днями, уночі на 28 серпня ЗС РФ вдарили по залізничній інфраструктурі у Вінницькій області, внаслідок чого постраждав залізничний вузол у Козятині. Окрім того, тієї ночі росіяни атакували парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Нагадаємо, уночі 30 серпня ворог також масовано і комбіновано атакував Запоріжжя: у місті палають житлові будинки, є поранені та загибла людина внаслідок удару.