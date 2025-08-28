Уночі росіяни атакували залізничну інфраструктуру і парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+": що відомо (фото)

Уночі російська армія масовано атакувала Україну ударними БпЛА: ворог цілеспрямовано здійснив удари по залізничній інфраструктурі у Вінницькій області, а також атакував цивільний пасажирський рухомий склад.

Related video

Внаслідок масованого обстрілу низка поїздів курсуватиме із затримками. Про наслідки атаки по залізниці повідомили у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками", — йдеться у повідомленні.

Так, йдеться зокрема про наступні рейси:

№87 сполучення "Запоріжжя — Ковель";

№139 сполучення "Київ — Камʼянець-Подільський";

№77 сполучення "Одеса — Ковель";

№3 сполучення "Запоріжжя — Ужгород";

№47 сполучення "Запоріжжя — Мукачево";

№32 сполучення "Перемишль — Запоріжжя";

№92 сполучення "Львів — Київ";

№52 сполучення "Львів — Київ".

Деякі із перелічених рейсів будуть вимушені оминати пошкоджену ділянку залізничних сполучень: вони поїдуть в об'їзд. Натомість потяги, які вже перебувають на зруйнованій росіянами ділянці, прямуватимуть до пунктів призначення за допомогою резервних тепловозів, зазначили у відомстві.

Додамо, що місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи та пожежі у Вінницькій області близько 03:00 години, коли Україну масовано атакували "Шахеди". За інформацією медіа та моніторингових каналів, під ударом зокрема опинилося місто Козятин.

Росіяни атакували парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+"

"Укрзалізниця" | РФ атакувала парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+"

Під ранок у Telegram-каналі "Укрзалізниці" повідомили також про те, що в ході нічного обстрілу росіяни вдарили по цивільному пасажирському рухомому складу, що у відомстві назвали "цілеспрямованою" атакою.

Внаслідок удару було ушкоджено один із поїздів у парку швидкісних потягів "Інтерсіті+". На місці здійнялася пожежа, яку працівникам депо вдалося швидко ліквідувати, зазначили у відомстві.

"Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад", — запевнила "Укрзалізниця".

Українцям обіцяють повідомляти про затримки у русі потягів, поки триватиме відновлення пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, уночі 28 серпня ЗС РФ масовано і комбіновано атакували Київ "Шахедами", балістикою та "Кинджалами".

Також під ранок 28 серпня ворог здійснив атаку крилатими ракетами по Україні.