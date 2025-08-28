Росіяни комбіновано атакували Україну "Шахедами" і крилатими ракетами

Уночі 28 росіяни запустили по Україні крилаті ракети, а також усю ніч атакували ударними безпілотниками типу "Шахед". Ракети вдарили по Україні під ранок.

Перед цим ЗС РФ масовано атакували Київ різними видами озброєння, внаслідок чого у столиці здійнялися пожежі та є жертви. Фокус зібрав інформацію про комбіновану атаку росіян.

Крилаті ракети заходили у повітряний простір України під ранок: про пуски або імітацію пусків ракет типу Х-101 з бортів моніторингові канали у районі Саратовської області Росії попереджали ще близько 04:00 години.

Крилаті ракети почали заходити у повітряний простір України близько 05:00 години. Групи ракет моніторингові канали фіксували у Сумській області.

Частина крилатих ракет тримала курс на Полтавську область, попередили у Повітряних силах.

Крилаті ракети рухалися курсом на Черкаську область. Також Повітряні сили зафіксували рух цілей через схід Київської області західним напрямком.

Кілька груп крилатих ракет взяли курс на столицю. Невдовзі у Києві прогриміли вибухи.

Частина ракет дісталася Вінницької області та продовжувала рух західним курсом, попередили Повітряні сили.

З Вінницької області ракети звернули на Хмельницьку та тримали курс у напрямку Старокостянтинова, повідомили моніторингові канали.

Інформації про наслідки ракетної атаки на момент публікації не надходило. Повітряна тривога триває через загрозу ударних БпЛА.

Нагадаємо, уночі росіяни масовано атакували Київ балістикою: у столиці пролунало щонайменше 10 вибухів, внаслідок обстрілу здійнялися пожежі на багатьох локаціях.

Також уночі 28 серпня у Києві студенти влаштували вечірку під час повітряної тривоги та вибухів.