Россияне комбинированно атаковали Украину "Шахедами" и крылатыми ракетами

Ночью 28 россияне запустили по Украине крылатые ракеты, а также всю ночь атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед". Ракеты ударили по Украине под утро.

Related video

Перед этим ВС РФ массированно атаковали Киев различными видами вооружения, в результате чего в столице поднялись пожары и есть жертвы. Фокус собрал информацию о комбинированной атаке россиян.

Крылатые ракеты заходили в воздушное пространство Украины под утро: о пусках или имитации пусков ракет типа Х-101 с бортов мониторинговые каналы в районе Саратовской области России предупреждали еще около 04:00 часов.

Крылатые ракеты начали заходить в воздушное пространство Украины около 05:00 часов. Группы ракет мониторинговые каналы фиксировали в Сумской области.

Часть крылатых ракет держала курс на Полтавскую область, предупредили в Воздушных силах.

Крылатые ракеты двигались курсом на Черкасскую область. Также Воздушные силы зафиксировали движение целей через восток Киевской области западным направлением.

Несколько групп крылатых ракет взяли курс на столицу. Вскоре в Киеве прогремели взрывы.

Часть ракет добралась до Винницкой области и продолжала движение западным курсом, предупредили Воздушные силы.

Из Винницкой области ракеты свернули на Хмельницкую и держали курс в направлении Староконстантинова, сообщили мониторинговые каналы.

Информации о последствиях ракетной атаки на момент публикации не поступало. Воздушная тревога продолжается из-за угрозы ударных БпЛА.

Напомним, ночью россияне массированно атаковали Киев баллистикой: в столице прогремело не менее 10 взрывов, в результате обстрела поднялись пожары на многих локациях.

Также ночью 28 августа в Киеве студенты устроили вечеринку во время воздушной тревоги и взрывов.