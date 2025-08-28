Ночью россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру и парк скоростных поездов "Интерсити+": что известно (фото)
Ночью российская армия массированно атаковала Украину ударными БпЛА: враг целенаправленно совершил удары по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области, а также атаковал гражданский пассажирский подвижной состав.
В результате массированного обстрела ряд поездов будет курсировать с задержками. О последствиях атаки по железной дороге сообщили в Telegram-канале "Укрзалізниці".
"Из-за массированной вражеской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками", — говорится в сообщении.
Так, речь идет в частности о следующих рейсах:
- №87 сообщением "Запорожье — Ковель";
- №139 сообщение "Киев — Каменец-Подольский";
- №77 сообщение "Одесса — Ковель";
- №3 сообщение "Запорожье — Ужгород";
- №47 сообщение "Запорожье — Мукачево";
- №32 сообщение "Перемышль — Запорожье";
- №92 сообщение "Львов — Киев";
- №52 сообщение "Львов — Киев".
Некоторые из перечисленных рейсов будут вынуждены обходить поврежденный участок железнодорожных сообщений: они поедут в объезд. Зато поезда, которые уже находятся на разрушенном россиянами участке, будут следовать к пунктам назначения с помощью резервных тепловозов, отметили в ведомстве.
Добавим, что местные Telegram-каналы сообщали о взрывах и пожарах в Винницкой области около 03:00 часов, когда Украину массированно атаковали "Шахеды". По информации медиа и мониторинговых каналов, под ударом в частности оказался город Казатин.
Россияне атаковали парк скоростных поездов "Интерсити+"
Под утро в Telegram-канале "Укрзалізниці" сообщили также о том, что в ходе ночного обстрела россияне ударили по гражданскому пассажирскому подвижному составу, что в ведомстве назвали "целенаправленной" атакой.
В результате удара был поврежден один из поездов в парке скоростных поездов "Интерсити+". На месте поднялся пожар, который работникам депо удалось быстро ликвидировать, отметили в ведомстве.
"Ни один рейс не будет отменен: для этого выводим подменный подвижной состав", — заверила "Укрзалізниця".
Украинцам обещают сообщать о задержках в движении поездов, пока будет продолжаться восстановление поврежденной инфраструктуры.
Напомним, ночью 28 августа ВС РФ массированно и комбинированно атаковали Киев "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами".
Также под утро 28 августа враг совершил атаку крылатыми ракетами по Украине.