Ночная атака: враг повредил железную дорогу на Киевщине, поезда будут курсировать с задержкой

Враг всю ночь на 30 августа массированно атаковал Украину различными видами вооружения. В результате обстрелов пострадала железнодорожная инфраструктура в Киевской области.

Российская атака нанесла разрушения железнодорожной инфраструктуре, из-за чего ряд поездов, которые курсируют через Киевскую область, будут ездить с задержками. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале "Укрзалізниці" утром 30 августа.

Речь идет в частности о прибытии поездов на железнодорожную станцию в Киеве.

"Укрзалізниця" сообщает о задержке следующих рейсов:

№74 сообщение Перемышль — Харьков;

№24 сообщение Хелм — Киев;

№144 сообщение Рахов — Сумы;

№2 сообщение Ивано-Франковск — Харьков;

№21 сообщение Харьков — Львов;

№106 сообщение Одесса — Киев.

По информации ведомства, работники железной дороги уже начали ликвидацию последствий российского обстрела на Киевщине. О каких именно разрушениях идет речь — на момент публикации в "Укрзалізниці" не сообщали.

Украинцам обещают сделать все возможное, чтобы вернуться к стандартному графику работы железной дороги.

Добавим, что ночью враг атаковал Украину в частности "Шахедами", "Калибрами" и баллистическими ракетами. Под утро ВС РФ также ударили по территории Украины крылатыми ракетами

Стоит отметить, что россияне не впервые осуществляют атаки на украинскую железную дорогу. Так, на днях, ночью на 28 августа ВС РФ ударили по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области, в результате чего пострадал железнодорожный узел в Казатине. Кроме того, той ночью россияне атаковали парк скоростных поездов "Интерсити+".

Напомним, ночью 30 августа враг также массированно и комбинированно атаковал Запорожье: в городе горят жилые дома, есть раненые и погибший человек в результате удара.