Россияне комбинированно атаковали Украину "Шахедами", "Калибрами" и баллистикой

Ночью 30 августа россияне осуществили массированный комбинированный обстрел Украины ударными дронами типа "Шахед", крылатыми ракетами типа "Калибр" и баллистическим вооружением.

Под комбинированной атакой беспилотников и разных типов ракет оказались Днепр и Запорожье. Фокус собрал информацию о ночном обстреле россиян.

Около 03:25 часов мониторинговые каналы сообщили о вхождении крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря в воздушное пространство Украины.

Ракеты держали курс на Днепр и Запорожье: города оказались под массированной атакой россиян.

После этого председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Днепре и Павлограде есть попадания.

Новость дополняется...

Напомним, вечером 29 августа ВС РФ массированно запустили "Шахеды" по Украине, а также мониторинговые каналы предупредили о вероятности вылета бортов стратегической авиации России Ту-95МС.