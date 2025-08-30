Запоріжжя у вогні: після масованої комбінованої атаки росіян палають житлові будинки (фото, відео)

Уночі 30 серпня росіяни масовано і комбіновано атакували Запорізьку область, зокрема обласний центр. Влада повідомляє про щонайменше 12 ударів по місту, внаслідок яких здійнялися пожежі у житлових будинках.

Також через російську атаку у Запоріжжі постраждали промислові підприємства. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Чиновник зазначив, що у Запоріжжі внаслідок атаки росіян балістичними ракетами та ракетами типу "Калібр" зруйновані приватні житлові будинки та пошкоджені житлові багатоповерхівки.

Перед цим, під час обстрілу, в ОВА повідомили, що ворог здійснює комбіновані атаки на Запоріжжя різними типами озброєння.

"Росіяни атакували обласний центр різними видами озброєння. Є влучання в житлову забудову", — зазначив Федоров.

Також чиновник додав, що пожежа, яка здійнялася після атаки, поширюється. На момент публікації відомо щонайменше про трьох постраждалих.

Близько 06:00 години у ДСНС уточнили, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 6. Також відомо про щонайменше одну загиблу людину.

За даними відомства, внаслідок обстрілу у Запоріжжі зафіксовані влучання у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків. Прилеглі будівлі також зазнали ушкоджень.

Інша інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, під ранок 30 серпня ЗС РФ масовано атакували Україну крилатими ракетами та балістикою: вибухи пролунали зокрема на Дніпропетровщині, де під масованою атакою опинився Павлоград.

Також увечері 29 серпня ворог запустив по Україні "Шахеди": десятки ударних БпЛА зафіксували моніторингові канали у повітряному просторі.