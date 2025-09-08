Первоочередные перед зимой: генерал озвучил три главные цели, которые РФ определила для ближайших атак по Украине

Враг продолжает осуществлять массированные атаки по украинским инфраструктурным объектам в разных городах. Накануне зимы россияне определили три главные цели для своих атак, чтобы заставить украинцев давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремлю.

При этом главной целью россиян является подрыв духа украинцев. Такое мнение высказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире "24 Канала".

Комментируя последние атаки РФ на Украину, генерал заявил, что россияне в определенной степени пытаются копировать украинцев. При этом они быстро осваивают новую тактику, поэтому бьют по:

железнодорожных станциях;

путях подтягивания боеприпасов, оружия, особенно в зоне, где ведутся боевые действия;

объектах энергетики.

Россияне сейчас пытаются захватить или перекрыть огнем все логистические пути украинской армии. А удары по украинским энергетическим объектам играют для РФ особенно важную роль перед наступлением зимы.

По мнению генерала Маломужа, украинцам важно бить по логистике в глубоком и среднем тылу противника, а также в прифронтовых участках. Это также означает, что нужно атаковать железную дорогу, нефтеперерабатывающие предприятия и российские аэродромы.

"Это то, что действительно системно снижает ударные возможности РФ по мирному украинскому населению и по фронту", — отметил Маломуж.

Россияне атакуют энергетику и железную дорогу в Украине

Стоит отметить, что россияне уже начали осуществлять атаки на энергетические объекты в Украине. Так, ночью 8 сентября серия взрывов прогремела в районе Трипольской ТЭС в Киевской области, которая считается крупнейшей электростанцией региона. В результате, как сообщили в соцсетях, в некоторых частях области возникли перебои с электроснабжением.

Накануне, 7 сентября, ВС РФ массированно атаковали ряд украинских городов, в результате чего перебои со светом наблюдались в Кременчуге, Кривом Роге и Одессе.

Также враг уже начал осуществлять атаки на украинскую железную дорогу. Так, ночью 30 августа во время обстрела ВС РФ была повреждена железная дорога в Киевской области.