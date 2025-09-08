ВС РФ специально бьют по объектам энергетики Украины: Зеленский анонсировал ответ (видео)

Российская армия вернулась к тактике массированных ударов по энергетическим объектам Украины. Ответы от ВСУ не заставят себя ждать, заявил президент Владимир Зеленский.

На Ставке Верховного главнокомандующего 8 сентября обсуждался ряд технологических вопросов: наличие систем ПВО, ракет к ним, график производства и снабжения. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Защита нашей украинской критической инфраструктуры и, прежде всего, энергетики. Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Наши ответы на это есть и будут, но главное — это стабильность системы", — указал глава государства.

Зеленский заслушал доклады о производстве дронов в Украине. Военные также рассказали о ситуации на фронте, больше всего внимания — Донецкой Харьковской областям и Запорожье.

"Постоянные российские удары по Херсону. Жесткие активные действия продолжаются и в приграничной Сумской области. Благодарен каждому подразделению за стойкость и уничтожение оккупанта", — подытожил президент.

Напомним, массированный удар ВС РФ по Киевской области в ночь на 8 сентября оставил без газа более 8 тысяч жителей региона. Вероятно, это будет новая тактика Москвы перед зимой.

Энергопоставщик YASNO уже советует готовиться к разным сценариям на зиму. Украинцам советуют проверять фонарики и пауэрбанки, а также иметь запас продуктов.