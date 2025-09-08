"Газовые блэкауты": станет ли новой тактикой РФ атака по хранилищам

Массированный обстрел Киевщины оставил без газа более 8 тысяч жителей. Эксперты отмечают: удары по хранилищам и распределительным станциям — это не случайность, а признак новой тактики Кремля накануне зимы. Фокус выяснял, как это повлияет на Украину и каким может быть ответ.

В ночь на 8 сентября из-за обстрела Обуховского района Киевской области повреждены газовые сети, в результате чего временно приостановлена подача газа в несколько населенных пунктов. Аварийные службы уже работают над восстановлением инфраструктуры.

По сообщению главы Киевской ОГА Николая Калашника, в течение 8 и 9 сентября останутся без газоснабжения жители городов и сел: Козина, Жуковцев, Украинки, Плютов, Веремья, Халепья, Триполье и Щербановки — всего 8 093 абонента.

Фокус разбирался — станут ли газовые сети Украины новой целью врага и как защитить эти объекты от российских ударов.

Удары по газовым хранилищам и энергетике: "ответные акции" РФ

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что восстановление после ударов по газовым хранилищам и распределительным станциям — процесс не быстрый, он может длиться несколько суток.

"Важно, что атаки на эти объекты начались после успешных ударов СБУ по нефтепроводу "Дружба". То есть нынешние обстрелы можно рассматривать как своеобразные "ответные акции" России, демонстрацию смены приоритетов. Такие удары происходят не впервые за годы полномасштабного вторжения, но сейчас их масштабность и последствия особенно заметны.

Особенно показательно, что эти атаки происходят накануне отопительного сезона. Россия пытается создать дополнительные проблемы для гражданского населения, провоцируя хаос и недовольство действиями украинской власти на всех уровнях. Фактически это попытка дестабилизировать ситуацию на подконтрольных Украине территориях. И символично, что удары приходятся именно на Киевскую область, чтобы оставить их в центре информационного внимания", — говорит Фокусу Снегирев.

Что касается защиты — прикрыть газовые хранилища и энергетические объекты действительно гораздо сложнее, чем военные или административные здания. Это проблема не только Украины: аналогичные трудности испытывает и Москва, когда пытается противодействовать ударам дронов по своим нефтебазам и газовым терминалам.

По словам эксперта, в дальнейшем можно ожидать, что российские войска активизируют атаки по местам добычи и хранения энергоресурсов. Ударов следует ждать по Полтавской области, которая является центром добычи нефти и газа, а также по западным регионам, выполняющим роль логистических хабов для транспортировки.

Атака РФ на газовую сеть: каким должен быть ответ Украины

По мнению Снегирева, украинская оборона должна действовать более чем адекватно — нужен зеркальный ответ.

"Если россияне атакуют наши энергетические объекты, мы должны бить по аналогичным целям в РФ. И возможности для этого есть: последние события показали, что российская ПВО чрезвычайно неэффективна и не способна противостоять массированным атакам дронами и аэробаллистическими ракетами.

Такие удары должны иметь не только военный, но и символический характер. Например, удар по Крымскому мосту — это способ лишить россиян желания бить по нашей логистике. То же касается и атак по правительственным кварталам — должен быть адекватный ответ по резиденциям российского диктатора, которые также находятся в зоне досягаемости Украины", — продолжает эксперт.

Украина без газа? Что стоит за атакой на газовые хранилища

По словам Снегирева, важно, что удары по инфраструктуре происходят накануне ключевых международных встреч. Речь идет и о переговорах европейских лидеров с президентом США, и о возможной встрече Трампа с Путиным. Таким образом Россия пытается оказать политическое давление как на США, так и на европейских партнеров Украины, продвигая собственный сценарий завершения войны — за счет территориальных уступок со стороны Украины.

"Поэтому важно не рассматривать атаки на газовые хранилища отдельно от ударов по энергосистеме, логистическим маршрутам или даже правительственным кварталам. Это часть единой стратегии — показать, что Украина якобы незащищенная, а Запад должен искать компромисс с Кремлем", — говорит Фокусу эксперт.

"Газовые блэкауты": есть ли риск

Два года назад удары по энергетике заставили украинцев переживать блэкауты. По мнению Снегирева, теоретически подобное может повториться с газом. Любые удары по хранилищам или распределительным станциям — это серьезный вызов. Ремонтные работы занимают несколько дней, а если атаки придутся на разгар отопительного сезона, последствия могут быть критическими. Поэтому риск "газовых блэкаутов" существует, особенно с учетом того, что россияне нацеливаются именно на хранилища и станции, а не только на места добычи.

"Украина постепенно усиливает систему противовоздушной и противоракетной обороны. Например, датский контракт на 8,5 миллиарда долларов предусматривает закупку шести батарей Patriot, что значительно усилит защиту энергетической инфраструктуры. Но даже при таких условиях удары будут оставаться болезненными", — резюмирует эксперт.

Напомним, что в ночь на 8 сентября ВС РФ атаковала "Шахедами" Киевскую область. В частности, под обстрелом оказался населенный пункт Украинка, где расположена Трипольская тепловая электростанция: там прозвучала серия мощных взрывов.

Также Фокус писал, что в ночь на 7 сентября Россия совершила самую массированную атаку по Украине с начала полномасштабной войны — более 800 дронов и ракет обрушились на украинские города. Станут ли подобные налеты обыденностью?