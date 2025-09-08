Массированный обстрел Киевщины: тысячи жителей остались без газа, — КОВА

Из-за обстрела в Обуховском районе Киевской области временно прекращена подача газа в нескольких населенных пунктах. Аварийные службы работают над устранением повреждений на газосети.

По данным председателя Киевской оласной военной администрации Николая Калашника, 8 и 9 сентября без газоснабжения останутся жители Козина, Жуковцев, Украинки, Плютов, Веремья, Халепья, Триполья и Щербановки. В общем, это коснется 8093 абонентов.

После завершения ремонтных работ газ постепенно вернут к потребителям.

Публикация Николая Калашника в Telegram Фото: Скриншот

Кроме этого, до этого Николай Калашник сообщал, что пострадавших среди гражданского населения, в результате обстрела РФ нет.

В частности, враг нанес удар по объекту критической гражданской инфраструктуры. Кроме этого, в одном из населенных пунктов Обуховского района временно прекратили подачу электроэнергии, которая была восстановлена ночью. Более того, на утро 8 сентября аварийных отключений из-за атаки не было зафиксировано.

Также в этом же населенном пункте повреждены помещения магазина, фитнес-клуба и офиса предприятия.

Обстрел Трипольской ТЭС 8 сентября — что известно

Напомним, что в ночь на 8 сентября ВС РФ атаковала "Шахедами" Киевскую область. В частности, под обстрелом оказался населенный пункт Украинка, где расположена Трипольская тепловая электростанция: там прозвучала серия мощных взрывов.

Заметим, что Минэнерго сообщило, что во время ночного обстрела Украины 8 сентября россияне атаковали объект украинской энергосистемы в Киевской области. Под массированный удар попал один из объектов тепловой генерации. Кроме этого, в источнике отмечают, что энергетическая и газовая инфраструктура не является военными целями, а атаки направлены на создание проблем для гражданского населения. Сейчас энергетики и спасатели ликвидируют последствия удара. Какой именно объект пострадал, в ведомстве не сообщают. По данным ГСЧС, пожар на промышленном предприятии ликвидировали, погибших и пострадавших нет.

В общем, известно, что в ночь на 8 сентября ВС РФ выпустили по Украине 142 дроны различных типов из четырех полигонов. Средства противовоздушной обороны смогли обезвредить большинство беспилотников, однако 26 из них прошли мимо обороны.