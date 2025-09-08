Воздушные силы сбили 112 из 142 дронов ВС РФ: произошло 26 попаданий (карта)

В ночь на 8 сентября Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 142 дрона различных типов, которые стартовали с четырех полигонов. Средства противовоздушной обороны не смогли обезвредить 26 беспилотников.

В стае БПЛА, которые атаковали украинцев в ночь с 7 на 8 сентября, дронов-камикадзе "Шахед" было около 100, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. БПЛА стартовали с севера (из-под Брянска, Орла), с юга (из-под Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда в оккупированном Крыму).

Командование опубликовало итоги ночной атаки ВС РФ по состоянию на 8:30 8 сентября. Указывается, что сбили/вредили 112 дронов из 142 (эффективность ПВО — 79%). Зафиксировали 26 попаданий в шести локациях (ориентировочно, в каждый объект, по которому целились россияне, попало по четыре дрона).

Мониторинговые каналы опубликовали возможную траекторию российских БПЛА, составленную на основе предупреждений Воздушных сил ВСУ и информации региональных пабликов, которые писали о работе ПВО. Видим, что Киев атаковала значительная часть дронов, которые летели с трех направлений. Кроме того, были еще две цели россиян: линия боевого соприкосновения (ориентировочно, в районе Покровска) и южные регионы (Одесская область).

Обстрел Украины — какая траектория дронов РФ 8 сентября Фото: monitor/Telegram

Новость дополняется...