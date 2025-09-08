Российские дроны-камикадзе ударили по конно-спортивному клубу "Эндьюранс" (фото, видео)

Во время массированного обстрела Украины в ночь на 7 сентября под ударом оказался конный клуб на Киевщине "Эндьюранс" (Endurance, "Выносливый"), расположенный в Кожуховке Фастовского района под Киевом. Россияне использовали 800 дронов-камикадзе "Шахед", три из них ударили по конюшне и убили семерых животных.

Российские дроны-камикадзе атаковали конный клуб на Киевщине, погибло семь лошадей, а удалось выжить двум, говорится в сообщении в группе Facebook "Конный клуб Arion Endurance" и на портале медиа "Громадське". Лошадь "Малахита" как раз готовили к Чемпионату Украины, а теперь оказалось, что владелица клуба, Юлия Толпига, потеряла большинство животных.

"Шахеды" попали в конно-спортивный клуб Endurance, рассказала Толпига журналистам. По ее словам, после первого удара часть лошадей были живы и разбежались по леваде. Но третий удар их убил, слышно на видео. Медиа уточнило, что люди не пострадали, а место событий осмотрели правоохранители.

"На одну леваду произошло два прилета, на вторую — еще один. У лошадей шансов не было. Конюшня относительно целая, но здание повело, окна и двери вылетели, и ремонта, чтобы поставить уцелевших лошадей, очень много", — рассказали на Facebook.

В соцсетях появились фото конного клуба с телами погибших животных: Фокус их не публикует по этическим соображениям. Есть также изображение обломка, вероятно, обнаруженного на месте атаки дронов РФ. Видим, что это кусок "Герани" — российской версии иранского "Шахеда".

Конный клуб на Киевщине — как выглядит обломок дрона РФ, который обнаружили на леваде Фото: Facebook

Конный клуб на Киевщине — детали атаки РФ

В Facebook появились сообщения людей, которые посещали конный клуб на Киевщине заведение и видели лошадей, которых там удерживали. В одном из сообщений перечислили имена погибших животных, озвученные в аккаунте с ником mlnkkk19:

Малахита — кобыла, которую готовили на Чемпионат Украины и которая была с владельцем более 10 лет;

Ра-Назрань — завоевывал первые места на национальных и международных соревнованиях;

Мак-Тум;

Босфор — сын Мак-Тума;

Фрося — поймали после первый дней вторжения РФ, пережила российские преступления в Буче;

Тест — животное, спасенное от владельца, который хотел от него избавиться;

Арас.

Имена лошадей, которые выжили после того, как российские "шахеды" атаковали конный клуб, — Холи и Мануэль, уточнили владельцы конюшни.

В сети опубликовали фото лошадей при жизни: люди скорбели из-за пострадавшего конного клуба на Киевщине и из-за живых существ, погибших от удара РФ.

"Он так и не имел шанса стать маленькой серой мышкой. Прощай малыш, там уже нет [русских]. Тебя убили, как и остальных 6 лошадей… После увиденного все перед глазами, бедные лошади. Теперь внутри каждого из нас только пропасть. Конюшня подверглась большим разрушениям. Нужна помощь", — говорится в ряде сообщений на странице Facebook конно-спортивного клуба "Эндьюранс".

На видео, опубликованном в сети, показали конный клуб в Киевской области: разбитые окна и поврежденные стойла в конюшне. В кадр попали две собаки, которые находятся на территории клуба: обе спаслись, одна получила ранения.

Конный клуб Endurance Horse Sport Club — заведение в селе Кожуховка (ул. Луговая 1) Фастовского (или Васильковского) района Киевской области. Рядом — Глеваха и Боярка, южные окраины Киева.

РФ обстреляла Украину 7 сентября

Отметим, в ночь с 6 на 7 сентября, когда пострадал конный клуб на Киевщине, ВС РФ запустили по Украине около 800 дронов-камикадзе типа "Шахед" и дронов-имитаторов, а также 14 ракет "Искандер". Часть БпЛА и ракеты ударили по Киеву и Киевской области, подтвердила военная администрация. В столице загорелись верхние этажи здания правительства, а из-за разрушения дома в одном из районов погибли три человека.

Напоминаем, в ночь на 8 сентября россияне ударили по украинцам 142 дронами-камикадзе, сообщили Воздушные силы ВСУ.