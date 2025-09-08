Російські дрони-камікадзе вдарили по кінно-спортивному клубу "Енд'юранс" (фото, відео)

Під час масованого обстрілу України в ніч на 7 вересня під ударом опинився кінний клуб на Київщині "Енд'юранс" (Endurance, "Витривалий"), розташований у Кожухівці Фастівського району під Києвом. Росіяни використали 800 дронів-камікадзе "Шахед", три з них вдарили по конюшні та убили сімох тварин.

Related video

Російські дрони-камікадзе атакували кінний клуб на Київщині, загинуло семеро коней, а вдалось вижити двом, ідеться у дописі в групі Facebook "Кінний клуб Arion Endurance" та на порталі медіа "Громадське". Коня "Малахіту" саме готували до Чемпіонату України, а тепер власниця клубу, Юлія Толпига, втратила більшість тварин, якими опікувалась.

"Шахеди" влучили у кінно-спортивний клуб Endurance, розповіла Толпига журналістам. З її слів, після першого удару частина коней були живі й розбіглись левадою. Але третій удар їх убив, чути на відео. Медіа уточнило, що люди не постраждали, а місце подій оглянули правоохоронці.

"На одну леваду сталось два прильоти, на другу — ще один. У коней шансів не було. Стайня відносно ціла, але будівлю повело, вікна й двері вилетіли, й ремонту, щоб поставити вцілілих коней, дуже багато", — розповіли на Facebook.

У соцмережах з'явились фото кінного клубу з тілами загиблих тварин: Фокус їх не публікує з етичних міркувань. Є також зображення уламка, ймовірно, виявленого на місці атаки дронів РФ. Бачимо, що це шматок "Герані" — російської версії іранського "Шахеда".

Кінний клуб на Київщині - як виглядає уламок дрона РФ, який виявили на леваді Фото: Facebook

Кінний клуб на Київщині — деталі атаки РФ

У Facebook з'явились повідомлення людей, які відвідували кінний клуб на Київщині заклад та бачили коней, яких там утримували. У одному з дописів перелічили імена загиблих тварин, озвучені в акаунті з ніком mlnkkk19:

Малахіта — кобила, яку готували на Чемпіонат України і яка була з власником понад 10 років;

Ра-Назрань — виборював перші місця на національних та міжнародних змаганнях;

Мак-Тум;

Босфор — син Мак-Тума;

Фрося — піймали після перший днів вторгнення РФ, пережила російські злочини в Бучі;

Тест — тварина, врятована від власника, який хотів її позбутись;

Арас.

Імена коней, які вижили після того, як російські "шахеди" атакували кінний клуб, — Холі і Мануель, уточнили власники стайні.

У мережі опублікували фото коней за життя: люди сумували через постраждалий кінний клуб на Київщині та через живих істот, загиблих від удару РФ.

"Він так і не мав шансу стати маленькою сірою мишкою. Прощавай малюк, там вже немає [росіян]. Тебе вбили, як і інших 6 коней…Після побаченого все перед очима, бідні коні. Тепер всередині кожного з нас лише прірва. Стайня зазнала великих руйнувань. Потрібна допомога", — ідеться у низці дописів на сторінці Facebook кінно-спортивного клубу "Енд'юранс".

На відео, опублікованому у мережі, показали кінний клуб на Київщині: розбиті вікна та пошкоджені стійла у конюшні. У кадр потрапили двоє собак, які перебувають на території клубу: обоє врятувались, один отримав поранення.

Кінний клуб Endurance Horse Sport Club — заклад у селі Кожухівка (вул. Лугова 1) Фастівського (або Васильківського) району Київської області. Поруч — Глеваха та Боярка, південні околиці Києва.

РФ обстріляла Україну 7 вересня

Зазначимо, в ніч з 6 на 7 вересня, коли постраждав кінний клуб на Київщині, ЗС РФ запустили по Україні близько 800 дронів-камікадзе типу "Шахед" та дронів-імітаторів, і також 14 ракет "Искандер". Частина БпЛА та ракети вдарили по Києві та Київській області, підтвердила військова адміністрація. У столиці загорілись горішні поверхи будинку уряду, а через руйнування будинку в одному районів загинуло троє людей.

Нагадуємо, в ніч на 8 вересня росіяни вдарили по українцях 142 дронами-камікадзе, повідомили Повітряні сили ЗСУ.