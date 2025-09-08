Повітряні сили збили 112 зі 142 дронів ЗС РФ: сталось 26 влучань (карта)

В ніч на 8 вересня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 142 дрони різних типів, які стартували з чотирьох полігонів. Засоби протиповітряної оборони не змогли знешкодити 26 безпілотників.

У зграї БПЛА, які атакували українців в ніч з 7 на 8 вересня, дронів-камікадзе "Шахед" було близько 100, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. БпЛА стартували з півночі (з-під Брянська, Орла), з півдня (з-під Приморсько-Ахтарська та з мису Чауда в окупованому Криму).

Командування опублікувало підсумки нічної атаки ЗС РФ станом на 8:30 8 вересня. Вказується, що збили/знешкодили 112 дронів зі 142 (ефективність ППО — 79%). Зафіксували 26 влучань у шести локаціях (орієнтовно, в кожен об'єкт, по якому цілились росіяни, влучило по чотири дрони).

Моніторингові канали опублікували можливу траєкторію російських БпЛА, складену на основі попереджень Повітряних сил ЗСУ та інформації регіональних пабліків, які писали про роботу ППО. Бачимо, що Київ атакувала значна частина дронів, які летіли з трьох напрямків. Крім того, були ще дві цілі росіян: лінія бойового зіткнення (орієнтовно, у районі Покровська) та південні регіони (Одеська область).

Обстріл України - яка траєкторів дронів РФ 8 вересня Фото: monitor/Telegram

