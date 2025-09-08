Масований обстріл Київщини: тисячі мешканців залишились без газу, — КОВА

Через обстріл у Обухівському районі Київщини тимчасово припинено подачу газу в кількох населених пунктах. Аварійні служби працюють над усуненням пошкоджень на газомережі.

Related video

За даними голови Київської оласної військовї адміністрації Миколи Калашника, 8 та 9 вересня без газопостачання залишаться мешканці Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом, це торкнеться 8093 абонентів.

Після завершення ремонтних робіт газ поступово повернуть до споживачів.

Публікація Миколи Калашника у Telegram Фото: Скриншот

Окрім цього, до цього Микола Калашник повідомляв, що постраждалих серед цивільного населення, внаслідок обстрілу РФ немає.

Зокрема, ворог завдав удару по об’єкту критичної цивільної інфраструктури. Окрім цього, в одному з населених пунктів Обухівського району тимчасово припинили подачу електроенергії, яка була відновлена вночі. Ба більше, на ранок 8 вересня аварійних відключень через атаку не було зафіксовано.

Також у цьому ж населеному пункті пошкоджено приміщення магазину, фітнес-клубу та офісу підприємства.

Обстріл Трипільської ТЕС 8 вересня — що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 8 вересня ЗС РФ атакувала "Шахедами" Київщину. Зокрема, під обстрілом опинився населений пункт Українка, де розташована Трипільська теплова електростанція: там пролунала серія потужних вибухів.

Зауважимо, що Міненерго повідомило, що під час нічного обстрілу України 8 вересня росіяни атакували об'єкт української енергосистеми у Київській області. Під масований удар потрапив один із об'єктів теплової генерації. Окрім цього, у джерелі зазначають, що енергетична та газова інфраструктура не є військовими цілями, а атаки спрямовані на створення проблем для цивільного населення. Наразі енергетики та рятувальники ліквідують наслідки удару. Який саме об’єкт постраждав, у відомстві не повідомляють. За даними ДСНС, пожежу на промисловому підприємстві ліквідували, загиблих та постраждалих немає.

Загалом, відомо, що в ніч на 8 вересня ЗС РФ випустили по Україні 142 дрони різних типів із чотирьох полігонів. Засоби протиповітряної оборони змогли знешкодити більшість безпілотників, проте 26 з них пройшли повз оборону.