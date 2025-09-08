"Шахедов" тысячами: станет ли массированный ночной налет РФ новой реальностью для Украины

В ночь на 7 сентября Россия осуществила самую массированную атаку по Украине с начала полномасштабной войны — более 800 дронов и ракет обрушились на украинские города. Больше всего пострадал Киев: разрушенные жилые дома, пожар в Кабмине, десятки раненых. Опрошенные Фокусом эксперты предупреждают: подобные налеты могут стать обыденностью, ведь Россия накопила тысячи дронов для дальнейших атак.

Россия в ночь на 7 сентября 2025 года осуществила комбинированный удар по Украине, применив 818 средств нападения. В частности, 805 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов, 9 крылатых ракет Искандер-К и 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Больше всего пострадал Киев. По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, зафиксировано более 10 локаций с повреждениями. В Святошинском районе вражеские дроны попали в окна квартир. В 16-этажке повреждены три верхних этажа, в двух 9-этажках — с 4 по 8 и 3-й этажи. В Дарницком районе дрон попал в 4-этажный дом, частично разрушив 3-й и 4-й этажи. В Печерском районе вспыхнул пожар в здании Кабмина. В результате атаки погибли три человека, еще 17 пострадали.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что этот массированный налет стал возможным благодаря накоплению российскими силами значительного количества дронов. По данным Коваленко, в июле 2025 года Россия накопила около 1350 единиц дронов типа "Шахед", "Гербера" и "Пародия". В августе враг значительно нарастил их производство, изготовив более 6 тысяч единиц. В течение этого месяца было применено 4133 дрона, что позволило дополнительно накопить около 2 тысяч единиц. Вместе с июльским резервом общий запас составил примерно 3350 дронов.

"В первое воскресенье сентября Росси использовала 1960 дронов, тогда как производство за этот период составило более 1400 единиц. Для атаки 7 сентября из накопленного боекомплекта было взято не менее 500 дронов. Сейчас, по оценкам, Россия имеет в резерве около 2800 дронов типа Shahed-136, "Гербера" и "Пародия", что свидетельствует о значительном потенциале для дальнейших атак", — отметил обозреватель.

Коваленко обращает внимание на изменение тактики армии РФ: массированные налеты теперь происходят с периодичностью каждые 2-4 дня. Это указывает на попытку России поддерживать высокий уровень давления на украинскую противовоздушную оборону и гражданскую инфраструктуру. Такой ритм атак, вероятно, направлен на истощение ресурсов украинской ПВО и создание психологического давления на население.

Масштаб атаки 7 сентября подчеркивает, что Россия продолжает наращивать производство и накопление ударных дронов, что представляет серьезную угрозу для Украины. Ситуация осложняется тем, что значительная часть дронов — это дешевые имитаторы, которые перегружают системы ПВО, отвлекая их от реальных угроз. По словам Коваленко, сентябрь 2025 года может стать рекордным по количеству и интенсивности атак, учитывая имеющийся запас дронов и темпы их производства.

По словам военного эксперта Олега Жданова, Россия изменила тактику, перейдя к массированным атакам с использованием большого количества дронов. Если раньше на 20 целей приходилось 10-20 дронов, что требовало четкого определения приоритетов, то теперь на каждую цель может быть направлено 20, 30 или даже 50 дронов. В ночь на 7 сентября Россия применила 805 БПЛА, что значительно превышает предыдущие показатели. Такая стратегия имеет две цели:

Истощение украинской ПВО из-за необходимости расходовать значительный боезапас для уничтожения большого количества дронов.

Нанесение максимальных разрушений за счет массированности атак, что позволяет компенсировать меньшую точность дронов по сравнению с ракетами.

Эксперт прогнозирует, что Россия будет пытаться поддерживать периодичность массированных налетов, по данным разведчиков, раз в 6-8 дней. Однако эта периодичность будет еще зависеть от производства российских ударных дронов и их ежедневного применения.

"Заместители Буданова уже заявляли о том, что российский ВПК вернулся к производству около 170 дронов в день, но это не исключает возможности новых масштабных ударов, учитывая накопленный Россией боекомплект. Если они применяют менее 170 дронов в день, то значит они накапливают их для дальнейшей большой атаки", — говорит Фокусу Жданов.

Тысяча "Шахедов" за раз: как противодействовать массированным налетам

Для противодействия таким атакам Жданов предлагает два основных подхода.

Первый — увеличение плотности систем ПВО. Однако это сложно реализовать по нескольким причинам:

Украина не имеет собственного производства современных комплексов ПВО, что делает ее зависимой от международных партнеров.

Партнеры, несмотря на обещания, не спешат предоставлять новейшие системы ПВО, а переговоры по их передаче затягиваются из-за политических торгов.

Жданов отмечает, что без усиления ПВО Украина будет оставаться уязвимой к массированным атакам, поскольку боезапас противовоздушных ракет не соответствует количеству дронов, которые Россия может применить. Например, для уничтожения 800 дронов требуется аналогичное количество ракет, что является огромной нагрузкой на ресурсы.

Второй подход — нанесение адекватных ответных ударов по стратегическим объектам России, таким как Москва или Кремль.

"Без наступательных операций Россия будет продолжать атаки, чувствуя безнаказанность. На сайте правительства РФ нет сообщений о разрушениях, подобных тем, которые понесло недавно здание Кабмина, поскольку украинские ракеты не долетают до Москвы. Если бы Россия получила ощутимый ответ, это могло бы сдержать ее агрессию", — заключает эксперт.

