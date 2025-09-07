Попадания на 37 локациях: что известно о последствиях комбинированной атаки РФ по Украине (фото)

В ночь на 7 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования.

Всего было обнаружено 818 средств нападения, в том числе 805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов, 9 крылатых ракет Искандер-К и 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, информируют Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет Воздушных сил ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 751 воздушную цель: 747 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БПЛА на 37 локациях, падение сбитых целей на 8 локациях.

Днепропетровская область

По Днепру враг бил беспилотниками, изуродовав инфраструктуру, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В Кривом Роге из-за ударов ракетами и БпЛА произошло несколько возгораний. В городе повреждены предприятие, админздание, гараж, частный дом, авто.

Утром ВС РФ попали по местному предприятию, в результате чего ранения получили трое мужчин, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены многоэтажки и гараж.

Всего над областью сбито 29 вражеских беспилотников.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что город пережил тяжелую ночь, во время которой россияне атаковали населенный пункт шахедами, баллистическими и крылатыми ракетами. В результате атаки пострадали, предварительно, объекты транспортной и городской инфраструктуры, предприятие, учебное заведение, около 10 многоквартирных домов, дома частного сектора, объекты бизнеса, гаражи.

Запорожская область

В течение суток оккупанты нанесли 522 удара по 17 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава ОВА Иван Федоров. По его информации, один человек погиб и 17 получили ранения в результате атаки россиян на Приморское и Запорожье.

В результате вражеской атаки на Запорожье повреждения получили 16 многоквартирных домов и 12 домов частного сектора, детский сад, а также здания предприятий.

Одно из предприятий Запорожья враг атаковал по меньшей мере восемью "шахедами", — сообщил чиновник. На месте возник пожар, площадью около 1000 квадратных метров.

Одесская область

Враг нанес массированный удар по Одессе и Одесскому району ударными беспилотниками, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Несмотря на активную работу ПВО, отметил он, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях.

В местной прокуратуре уточнили, что в городе из-за атаки частично разрушен спортивно-концертный комплекс, повреждены две многоэтажки.

В близлежащих населенных пунктах Одесского района и в одном селе Одесской области повреждены 5-этажка, складские помещения с зерном и 7 автомобилей.

От атаки врага в Одессе пострадали 73-летняя и 27-летняя женщины и 36-летний мужчина. Пострадавших женщин направили в больницу, мужчине на месте оказали первую медицинскую помощь.

Харьковская область

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 14 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего один человек погиб, а 6 — пострадали, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

ВС РФ применяли по Харьковщине 3 БпЛА типа "Герань-2", 2 БпЛА типа "Молния", 6 fpv-дронов и 2 БпЛА, тип которых устанавливается.

Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Купянском, Изюмском, Богодуховском и Лозовском районах.

Хмельницкая область

Хмельницкая область подверглась атаке вражеских летающих объектов, проинформировал глава ОВА Сергей Тюрин. По его информации, силы противовоздушной обороны сбили несколько целей. Информация о погибших, травмированных или разрушениях пока не поступала, отметил он.

Полтавская область

На Полтавщине зафиксированы прямые попадания и падения обломков, сообщил глава ОВА Владимир Когут. В Кременчугском районе получили повреждения частный дом, автомобиль и одно из предприятий, а в городе Кременчуг повреждено дорожное покрытие моста через реку Днепр, поэтому движение по переправе временно перекрыто.

В Полтавском районе обломки БпЛА повредили админздание одного из коммунальных предприятий. Все службы работают над ликвидацией последствий. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Киев

В столице пока зафиксировано более 10 локаций с повреждениями, среди которых прямые попадания в жилые многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, добавив, что вражеские дроны залетали прямо в окна квартир обычных людей.

"В шестнадцатиэтажке в Святошинском районе — последние три этажа. В одной из поврежденных девятиэтажек района частичное разрушение с 4 по 8 этаж. Здесь по состоянию на сейчас двое погибших, среди них ребенок. Россияне убили мать и ее сына, которому было всего 3 месяца, а у отца — тяжелые травмы. В другой 9-этажке — третий этаж поврежден. Здесь спасатели спасли девять человек", — сообщил он.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

В ГСЧС сообщили, что на месте попадания работает 54 спасателя и 13 единиц техники.

В Святошинском районе есть возгорание автомобилей, спасатели укрощают пожар в нежилой зоне. Кроме этого, повреждена крыша одного из детских садов, где возникло небольшое возгорание.

В Дарницком районе дрон попал в 4-этажный дом, предварительно есть частичное разрушение 3 и 4 этажей. По меньшей мере два человека пострадали.

В Печерском районе возник пожар в здании правительства. Также есть сообщения о локальных последствиях атаки в Голосеевском районе: выбитые окна, отдельные обломки на открытой местности.

В городе 2 погибших и 17 пострадавших.

