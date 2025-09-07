Влучання на 37 локаціях: що відомо про наслідки комбінованої атаки РФ по Україні (фото)

У ніч на 7 вересня російські війська завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Загалом було виявлено 818 засобів нападу, зокрема 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, 9 крилатих ракет Іскандер-К та 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт Повітряних сил ЗСУ Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 751 повітряну ціль: 747 БпЛА та 4 крилаті ракети. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих цілей на 8 локаціях.

Дніпропетровська область

По Дніпру ворог бив безпілотниками, понівечивши інфраструктуру, повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Кривому Розі через удари ракетами та БпЛА сталося декілька займань. У місті пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто.

Вранці ЗС РФ поцілили по місцевому підприємству, внаслідок чого поранення отримали троє чоловіків, один з них у важкому стані. Понівечені багатоповерхівки та гараж.

Загалом над областю збито 29 ворожих безпілотників.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що місто пережило важку ніч, під час якої росіяни атакували населений пункт шахедами, балістичними та крилатими ракетами. Внаслідок атаки постраждали, попередньо, об'єкти транспортної та міської інфраструктури, підприємство, навчальний заклад, близько 10 багатоквартирних будинків, будинки приватного сектору, об'єкти бізнесу, гаражі.

Запорізька область

Впродовж доби окупанти завдали 522 удари по 17 населених пунктах Запорізької області, повідомив глава ОВА Іван Федоров. За його інформацією, одна людина загинула та 17 дістали поранень внаслідок атаки росіян на Приморське та Запоріжжя.

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкодження отримали 16 багатоквартирних будинків та 12 будинків приватного сектору, дитячий садок, а також будівлі підприємств.

Одне з підприємств Запоріжжя ворог атакував щонайменше вісьмома "шахедами", — повідомив посадовець. На місці виникла пожежа, площею біля 1000 квадратних метрів.

Одеська область

Ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Попри активну роботу ППО, зазначив він, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях.

У місцевій прокуратурі уточнили, що в місті через атаку частково зруйнований спортивно-концертний комплекс, пошкоджені дві багатоповерхівки.

У прилеглих населених пунктах Одеського району та в одному селі на Одещині пошкоджено 5-поверхівку, складські приміщення з зерном та 7 автомобілів.

Від атаки ворога в Одесі постраждали 73-річна та 27-річна жінки та 36-річний чоловік. Постраждалих жінок направили до лікарні, чоловіку на місці надали першу медичну допомогу.

Харківська область

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 14 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого одна людина загинула, а 6 – постраждали, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

ЗС РФ застосовували по Харківщині 3 БпЛА типу "Герань-2", 2 БпЛА типу "Молнія", 6 fpv-дронів та 2 БпЛА, тип яких встановлюється.

Пошкодження отримали обʼєкти цивільної інфраструктури у Куп'янському, Ізюмському, Богодухівському та Лозівському районах.

Хмельницька область

Хмельниччина зазнала атаки ворожих літаючих об'єктів, поінформував глава ОВА Сергій Тюрін. За його інформацією, сили протиповітряної оборони збили декілька цілей. Інформація про загиблих, травмованих чи руйнування наразі не надходила, зазначив він.

Полтавська область

На Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків, повідомив глава ОВА Володимир Когут. У Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств, а у місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро, тому рух переправою тимчасово перекрито.

У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Київ

У столиці наразі зафіксовано понад 10 локацій з пошкодженнями. серед яких прямі влучання в житлові багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, додавши, що ворожі дрони залітали прямо у вікна квартир звичайних людей.

"У шістнадцятиповерхівці в Святошинському районі — останні три поверхи. В одній з пошкоджених девʼятиповерхівок району часткове руйнування з 4 по 8 поверх. Тут станом на зараз двоє загиблих, серед них дитина. Росіяни вбили мати та її сина, якому було лише 3 місяці, а в батька — важкі травми. В іншій 9-типоверхівці — третій поверх пошкоджено. Тут рятувальники врятували девʼять людей", — повідомив він.

Наразі пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

У ДСНС повідомили, що на місці влучання працює 54 рятувальника та 13 одиниць техніки.

У Святошинському районі є займання автомобілів, рятувальники приборкують пожежу в нежитловій зоні. Крім цього, пошкоджено дах одного з дитячих садочків, де виникло невелике займання.

У Дарницькому районі дрон влучив у 4-поверховий будинок, попередньо є часткове руйнування 3 та 4 поверхів. Щонайменше двоє людей постраждали.

У Печерському районі виникла пожежа в будівлі Уряду. Також є повідомлення про локальні наслідки атаки в Голосіївському районі: вибиті вікна, окремі уламки на відкритій місцевості.

У місті 2 загиблих та 17 постраждалих.

