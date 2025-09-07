Дрони і ракети РФ "прорвали повітряну оборону" урядового кварталу в Києві, — ЗМІ

У ніч на неділю Росія здійснила наймасштабнішу атаку безпілотниками від початку повномасштабного вторгнення. Одним з епіцентрів удару став урядовий квартал у Києві, який до цього вважали найбільш захищеною зоною країни.

Інформацію про потрапляння в будівлю Кабінету міністрів підтвердила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні", — написала вона в соцмережах.

Фото: Facebook Юлии Свириденко

Фото: Facebook Юлии Свириденко

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що загоряння в будівлі уряду сталося внаслідок імовірного падіння уламків збитого російського безпілотника. Однак західні ЗМІ використовували дещо інше формулювання.

У репортажі Ендрю Крамера для The New York Times ідеться про те, що росіяни нібито "вперше прорвали систему протиповітряної оборони" в одному з районів України, що найбільше охороняється, — урядовому кварталі Києва. Про це свідчить той факт, що в ранкові години з вікон верхніх поверхів Кабміну виривалося полум'я.

Також зазначалося, що Збройні сили РФ випустили 17 крилатих і балістичних ракет, дев'ять із яких і майже 60 безпілотників "обійшли систему протиповітряної оборони та досягли цілі". Ця інформація відповідає даним пресслужби Повітряних сил ЗСУ, яка повідомила про потрапляння в 33 локації, проте військові не уточнювали прорив або обхід української ППО.

Своєю чергою репортери служби BBC повідомили, що двічі бачили дрони, що пролітали, а також чули ревіння над головою в центрі Києва.

"Це найзахищеніше місце в країні, але вперше урядова будівля зазнала атаки — ймовірно, за допомогою дрона", — пишуть журналісти.

Атаку на урядову будівлю прокоментував британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Він заявив, що "приголомшений" жорстоким нападом на українську столицю.

"Я вражений останніми жорстокими нічними нападами на Київ і по всій Україні, внаслідок яких загинули мирні жителі та була пошкоджена інфраструктура. Вперше було завдано шкоди серцю цивільного уряду України. Ці боягузливі удари показують, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру", — підкреслив Стармер.

Нагадаємо, українські експерти визначили інтенсивність російських ударів по Україні, а також оцінили ступінь нарощування виробництва БПЛА в РФ. Зазначалося, що 7 вересня противник застосував рекордну кількість дронів — 810 одиниць, тоді як на початку липня було 539 БПЛА.