Дроны и ракеты РФ "прорвали воздушную оборону" правительственного квартала в Киеве, — СМИ

В ночь на воскресенье Россия осуществила самую масштабную атаку беспилотниками с начала полномасштабного вторжения. Одним из эпицентров удара стал правительственный квартал в Киеве, который до этого считался наиболее защищенной зоной страны.

Информацию о попадании в здание Кабинета министров подтвердила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Здания восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране", — написала она в соцсетях.

Юлия Свириденко в здании Кабмина после российской атаки 7 сентября 2025 Фото: Facebook Юлии Свириденко

Здание Кабмина посте российской атаки Фото: Facebook Юлии Свириденко

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что возгорание в здании правительства произошло в результате вероятного падения обломков сбитого российского беспилотника. Однако западные СМИ использовали несколько иную формулировку.

Публикация Виталия Кличко в Telegram

В репортаже Эндрю Крамера для The New York Times говорится, что россияне якобы "впервые прорвали систему противовоздушной обороны" в одном из наиболее охраняемых районов Украины — правительственном квартале Киева. Об этом свидетельствует тот факт, что в утренние часы из окон верхних этажей Кабмина вырывалось пламя.

Также отмечалось, что Вооруженные силы РФ выпустили 17 крылатых и баллистических ракет, девять из которых и почти 60 беспилотников "обошли систему противовоздушной обороны и достигли цели". Эта информация соответствует данным пресс-службы Воздушных сил ВСУ, которая сообщила о попадании в 33 локациях, однако военные не уточняли прорыв или обход украинской ПВО.

В свою очередь репортеры службы BBC сообщили, что два раза видели пролетающие дроны, а также слышали рев над головой в центре Киева.

"Это самое защищенное место в стране, но впервые правительственное здание подверглось атаке – вероятно, с помощью дрона", — пишут журналисты.

Атаку на правительственное здание прокомментировал британский премьер-министр Кир Стармер. Он заявил, что "потрясен" жестоким нападением на украинскую столицу.

"Я потрясен последними жестокими ночными нападениями на Киев и по всей Украине, в результате которых погибли мирные жители и была повреждена инфраструктура. Впервые был нанесен ущерб сердцу гражданского правительства Украины. Эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он несерьезно относится к миру", — подчеркнул Стармер.

Напомним, украинские эксперты определили интенсивность российских ударов по Украине, а также оценили степень наращивания производства БПЛА в РФ. Отмечалось, что 7 сентября противник применил рекордное количество дронов — 810 единиц, в то время как в начале июля было 539 БПЛА.