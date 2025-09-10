Лічені хвилини на захист: ракети "Орешник" можуть прилетіти з Білорусі

Білорусь посилює військову присутність біля кордону з Україною. Супутникові знімки фіксують модернізацію аеродромів та будівництво нових баз, одна з яких може стати сховищем для російських ракет "Орешник". Фокус з’ясовував, яку небезпеку це становить для України та країн ЄС.

Протягом 2022–2025 років Білорусь активно модернізувала військові об'єкти та будує дві нові бази біля кордону з Україною, одна з яких може стати місцем зберігання російської балістичної ракети "Орешник".

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, проаналізовані журналістами "Схем" разом із білоруською службою Радіо Свобода, Delfi та Eesti Ekspress.

На основі знімків і відкритих даних створено мапу військових об'єктів Білорусі, що включає модернізовані аеродроми, як "Лунинець", "Ліда", "Барановичі", "Зябровка", "Мачулищі", де у 2022 році базувалися російські гелікоптери, винищувачі та літаки. Там оновили злітні смуги, побудували ангари, модернізували радіолокаційні системи та посилили захист складів палива. Також на мапі позначено полігони — "Борисовський", "Лепельський", "Лосвідо", де пройдуть спільні з Росією навчання "Захід-2025". На знімках видно техніку, намети та особовий склад.

Особливу увагу привертають два нові об'єкти. Перший — секретна база біля Мінська на місці військової бази "Павлівка", де раніше був ракетний полк. Експерти вважають її стратегічною, можливо, для розміщення "Орешника". Другий — база біля Гомеля, за 30 км від України. З кінця 2023 року там розчистили територію, почали будівництво фундаментів, доріг і навчально-тактичного поля. У тендерах об'єкт значиться як "військове містечко" з казармами та їдальнею на 680 місць, здатне вмістити бригаду до 3000 осіб.

Ймовірно, нова база в Гомелі призначена для 37-ї десантно-штурмової бригади, створеної у 2022 році для "охорони кордону" від України. Офіційних даних про підрозділи немає, але це може посилити загрозу з півночі.

Нова військова база у Білорусі: чим це загрожує Україні

Журналіст і військовий оглядач Денис Попович, вважає, що нова військова база в Білорусі, за даними видання, призначена для розміщення російського балістичного ракетного комплексу "Орешник"/"Кедр". Цей об'єкт становить серйозну загрозу не лише для України, а й для країн Європи, зокрема Польщі та Балтії, через значне скорочення підльотного часу ракети.

Ракета "Орешник" уже використовувалася Росією для ударів по Україні. Наприклад, запуск із полігону "Капустін Яр" у РФ по Дніпру мав підльотний час до 15 хвилин. У разі запуску з території Білорусі, розташованої значно ближче до України, цей час скоротиться в кілька разів — до кількох хвилин. Це критично зменшує можливості для реагування та захисту. Аналогічна загроза стосується країн Балтії та Польщі, які також перебувають у зоні досяжності ракети через географічну близькість Білорусі.

"Особливу тривогу викликає той факт, що Україна наразі не має систем протиракетної оборони, здатних гарантовано перехопити "Орешник"/"Кедр". Ця ракета, за оцінками експертів, є високоточною і швидкою, що ускладнює її виявлення та знищення наявними засобами протиповітряної оборони. Відсутність ефективних систем ПРО в Україні робить її вразливою до таких ударів, особливо з урахуванням скороченого часу на реакцію через близькість Білорусі" — підкреслив Фокусу Попович.

"Орешник" на території Білорусі: навіщо це Лукашенку

Польський військовий експерт Конрад Музика вважає, що дії Лукашенка не є несподіваними, адже Білорусь прагне підготуватися до можливих викликів через свою роль у війні Росії проти України. Підтримка Олександром Лукашенком російського вторгнення в Україну у 2022 році та невизначеність щодо майбутнього конфлікту змушують білоруську владу турбуватися про потенційні військові наслідки для власної території.

Музика зазначає, що Білорусь не має достатніх ресурсів для створення армії, яка могла б становити реальну загрозу Україні чи Польщі. Її військовий потенціал обмежений, і країна не орієнтована на наступальні операції.

"Але найбільшою відмінністю того, що там (на півдні Білорусі – ред.) відбувається, порівняно з іншими частинами країни, є присутність російських військ. З того, що нам відомо, росіяни мають там зенітно-ракетні установки. Вони постійно перебувають у стані підвищеної готовності й патрулюють повітряний простір з землі на випадок використання дронів або ракет для атак на цілі в Білорусі. І я думаю, що вони залишаться там ще досить довго", — додав експерт.

