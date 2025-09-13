"Захід — 2025": Путін і Лукашенко репетирують ядерну війну і напад на НАТО, — ЗМІ

У п'ятницю, 12 вересня, стартували російсько-білоруські військові навчання "Захід — 2025", на яких Москва і Мінськ відпрацьовують три стратегії війни з країнами НАТО.

У маневрах беруть участь порівняно невелика кількість солдатів, загалом 18 200, з них 5500 росіян, однак це не повинно вводити в оману щодо небезпеки навчань, вважає військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Репке.

Застосування ядерної зброї та ракет середньої дальності

Ключовим елементом навчань є імітація застосування ядерної зброї та ракет "Орешник", розміщення яких у РБ планується до кінця року. І очевидна мета цих маневрів — залякати сусідів Білорусі.

"Ми бачимо ситуацію на наших західних і північних кордонах і не можемо спокійно спостерігати за мілітаризацією і військовою активністю", — заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на відкритті навчань.

Ця загроза призвела до негайного закриття кордону з Білоруссю з боку Польщі та закриття прикордонного повітряного простору з боку Литви.

Напад на Сувалкський коридор

Офіційно під час навчань Москва і Мінськ відпрацьовують "ведення оборонних боїв, розгром ворога, який прорвав оборонні рубежі, і створення умов для відновлення територіальної цілісності держави". Сама ж "оборонна операція" передбачається в Калінінградській області, яку нібито хоче захопити НАТО.

Щоб "захистити" Калінінград, російська армія повинна наступати з Білорусі, прокладаючи так званий Сувалкський коридор — ділянку території Польщі та Литви завширшки близько 60 км, яка з'єднає Білорусь і Калінінград. Таким чином, пише оглядач, Росія під виглядом оборони її анклаву репетирує напад на НАТО в цьому регіоні.

Репресії

Навчання "Захід — 2025" передбачає також "боротьбу з незаконними збройними формуваннями, а також диверсійними і розвідувальними групами противника". Юліан Рєпке зазначає, що згідно з росЗМІ, у цьому разі маються на увазі "агенти Польщі" і "співробітники української розвідки". Водночас у більшості випадків у Білорусі "диверсантами" виявляються критики режиму, яких бездоказово звинувачують у шпигунстві на користь Польщі або України, щоб потім запроторити їх до в'язниці.

Нагадаємо, в рамках стратегічних навчань "Запад-2025" Північний флот Росії почав розгортання в ближній і дальній морських зонах. Серед кораблів, які беруть участь у маневрах: крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмірал Головко", а також атомний підводний човен проєкту 885М "Ясень-М".

Нагадаємо, Білорусь будує дві нові військові бази біля кордону з Україною, одна з яких може стати місцем зберігання російської балістичної ракети "Орешник". Фокус з'ясовував, яку небезпеку це становить для Києва і країн ЄС.