Польша закрыла аэропорт из-за российских БПЛА: воздушную тревогу объявили в двух странах НАТО

Воздушная тревога работала в некоторых районах Польши и Румынии. Румынские истребители отчитались о перехвате российского БПЛА в своем пространстве.

Премьер-министр Польши в своем обращении в социальной сети X сообщил, что польские и союзные воздушные силы провели превентивные операции для защиты воздушного пространства страны. По его словам, эти действия были обусловлены угрозой от российских беспилотников, которые появляются над территорией Украины вблизи польской границы. В рамках мер безопасности наземные системы противовоздушной обороны были переведены на самый высокий уровень готовности.

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши информировало, что в связи с риском ударов беспилотников в приграничных районах были подняты истребители. Для обеспечения безопасности национального неба командование активировало все необходимые процедуры: в польском воздушном пространстве действовали как польские, так и союзные самолеты, а наземные системы ПВО и радиолокационного наблюдения работали в усиленном режиме.

В ведомстве отметили, что эти шаги имеют исключительно превентивный характер и направлены на защиту граждан, особенно в регионах, граничащих с зоной угрозы. В то же время оперативное командование продолжает мониторить ситуацию на территории Украины и поддерживает готовность к немедленному реагированию.

Более того, 13 сентября в сети начали распространяться видео с востока Польши, где раздавались сигналы воздушной тревоги из-за угрозы российских беспилотников. Записи со звуками сирен быстро получили распространение. Стоит заметить, что в это время тревога была объявлена на территории Волынской области из-за активности БпЛА.

Впоследствии было сообщено, что активная деятельность польской и союзной авиации в воздушном пространстве завершена. Системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы, однако остаются в постоянной готовности для защиты польского воздушного пространства.

Воздушная тревога в Румынии 13 сентября — что об этом известно

Кроме Польши, на угрозу со стороны российских беспилотников, атаковавших Украину, отреагировала и Румыния. Как сообщает издание Digi24, в северной части уезда Тулча 13 сентября была объявлена воздушная тревога. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям распространила предупреждение RO-Alert о возможном падении объектов из воздушного пространства, призвав население соблюдать меры безопасности. Ориентировочная продолжительность тревоги составила около 90 минут.

В сообщении ведомства отмечалось, что территория Румынии не является объектом атак со стороны России, однако гражданам рекомендовано внимательно читать оповещения системы RO-Alert, избегать паники и информировать экстренные службы в случае опасности.

Журналист Digi24 Валентин Стан уточнил, что румынская армия подняла в воздух самолеты после приближения российских дронов к границе с Украиной. По его словам, беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы местному населению. Ситуация контролировалась системами радиолокации и истребителями в небе.

Впоследствии, на своей странице в Facebook Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну сообщил, что два истребителя F-16 с авиабазы в Фетешти подняли в воздух для перехвата российского беспилотника, который вошел в воздушное пространство страны. По его словам, самолеты сопровождали аппарат, пока он не исчез с радаров в районе Килия-Веке.

Также Моштяну подчеркнул, что ситуация находилась под полным контролем, а безопасность населения не была под угрозой. Он добавил, что Румыния продолжает защищать свое воздушное пространство и поддерживает высокую боевую готовность в ответ на российские провокации.

Публикация Министра обороны Румынии Ионуц Моштяну в Facebook Фото: Скриншот

Новость дополняется...