Німеччина підняла винищувачі над Балтійським морем: НАТО перехопило російський літак-розвідник

21 вересня два німецькі винищувачі вилетіли з авіабази Росток-Лаґе після виявлення російського літака Іл-20М. Повітряне судно рухалося без плану польоту та не виходило на зв'язок у міжнародному просторі.

Німецькі військово-повітряні сили повідомили, що 21 вересня було оголошено тривогу через виявлення російського розвідувального літака над Балтійським морем. Як уточнила делегація Німеччини при НАТО, літак Іл-20М вилетів з території Росії та увійшов у міжнародний повітряний простір, не подавши план польоту та не встановивши радіоконтакт.

У відповідь із бази Росток-Лаґе в небо підняли два винищувачі Eurofighter, які здійснили візуальну ідентифікацію літака. Після цього Бундесвер передав супровід повітряного судна шведським партнерам по НАТО.

За інформацією німецьких ВПС, ідентифікований літак виявився Іл-20М — багатоцільовою розвідувальною платформою. Він оснащений радаром, комплексами радіоелектронної розвідки та системами радіоелектронної боротьби, призначеними для перехоплення комунікацій та виявлення систем протиповітряної оборони. Такі можливості дозволяють забезпечувати збір розвідувальних даних для російських військових операцій.

Повідомлення німецьких ВПС Фото: Скриншот

Нагадаємо, російські військові літаки регулярно фіксують у небі над Балтійським морем без увімкнених транспондерів та без поданих планів польоту, що створює ризики для безпеки цивільної авіації та стає причиною перехоплень силами НАТО.

Як повідомляв Фокус, 19 вересня російські МіГ-31 наблизилися до Таллінна, порушивши повітряний простір Естонії.

У цей же день Збройні сили Швеції оприлюднили фото російських МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії.