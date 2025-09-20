З'явились фото російських МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії: є реакція влади

Збройні сили Швеції (Försvarsmakten) оприлюднили фотографії російських літаків МіГ-31, які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії.

Фотографії були зроблені шведськими літаками JAS 39 Gripen під час перехоплення російських винищувачів над Балтійським морем, повідомили в Försvarsmakten.

"Сьогодні, після порушення повітряного простору Естонії, шведські винищувачі JAS 39 перехопили та простежили три російські винищувачі МіГ-31 над Балтійським морем. Швеція завжди готова разом із союзниками забезпечувати безпеку, захист та цілісність нашого повітряного простору", — йдеться у підписі до оприлюднених фото.

Російський літак МіГ-31, що порушив повітряний простір Естонії Фото: Försvarsmakten

Зазначається, що російські літаки були озброєні ракетами "повітря-повітря" Р-73.

Реакція влади Естонії на порушення повітряного простору літаками МіГ-31

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що порушення повітряного простору держави-члена НАТО є неприйнятним, тому Таллін буде ініціювати консультації з союзниками.

"Сьогодні вранці 3 російські винищувачі МіГ-31 вдерлися в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО відреагували, і російські літаки були змушені втекти. Таке порушення є абсолютно неприйнятним. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації відповідно до статті 4", — написав Міхал.

Пост Крістена Міхала Фото: Скриншот

Зазначимо, що 4 стаття статут НАТО передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось з членів опиняються під загрозою.

Нагадаємо, 19 вересня російські МіГ-31 наблизилися до Таллінна, порушивши повітряний простір Естонії.

Фокус також писав, що в ніч на 10 вересня російські дрони проникли в повітряний простір Польщі під час ударів по Україні.