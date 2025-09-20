Появились фото российских МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство Эстонии: есть реакция властей

Вооруженные силы Швеции (Försvarsmakten) обнародовали фотографии российских самолетов МиГ-31, которые 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии.

Фотографии были сделаны шведскими самолетами JAS 39 Gripen во время перехвата российских истребителей над Балтийским морем, сообщили в Försvarsmakten.

"Сегодня, после нарушения воздушного пространства Эстонии, шведские истребители JAS 39 перехватили и проследили три российских истребителя МиГ-31 над Балтийским морем. Швеция всегда готова вместе с союзниками обеспечивать безопасность, защиту и целостность нашего воздушного пространства", — говорится в подписи к обнародованным фото.

Российский самолет МиГ-31, нарушивший воздушное пространство Эстонии Фото: Försvarsmakten

Отмечается, что российские самолеты были вооружены ракетами "воздух-воздух" Р-73.

Реакция властей Эстонии на нарушение воздушного пространства самолетами МиГ-31

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что нарушение воздушного пространства государства-члена НАТО является неприемлемым, поэтому Таллин будет инициировать консультации с союзниками.

"Сегодня утром 3 российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО отреагировали, и российские самолеты были вынуждены убежать. Такое нарушение является абсолютно неприемлемым. Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях в соответствии со статьей 4", — написал Михал.

Пост Кристена Михала Фото: Скриншот

Отметим, что 4 статья устава НАТО предусматривает, что государства-члены Альянса могут инициировать консультации, когда, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-то из членов оказываются под угрозой.

Напомним, 19 сентября российские МиГ-31 приблизились к Таллинну, нарушив воздушное пространство Эстонии.

Фокус также писал, что в ночь на 10 сентября российские дроны проникли в воздушное пространство Польши во время ударов по Украине.