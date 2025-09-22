Путін готує стратегічний резерв: в ISW розповіли, з чим ЗС РФ можуть почати нову війну

З липня 2025 року по 15 вересня з Міністерством оборони Росії контракт підписали близько 292 000 осіб. Інсайдер вважає, що Путін не збирається припиняти війну в Україні і готує наступ на країни НАТО.

Інсайдер, який постійно надає точні звіти про зміни в російському військовому командуванні, передав нову інформацію 21 вересня, повідомивши, що контракт підписувало в середньому 7900 рекрутів на тиждень або 31 600 на місяць, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). За його словами, деякі з цих рекрутів приєднуються до стратегічного резерву, який Росії вдалося формувати через те, що її втрати на полі бою знизилися, хоча і залишаються високими.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з січня по липень втрати РФ коливалися від 32 до 48 тисяч на місяць, що перевищувало кількість людей, яких Росії вдавалося вербувати до лав своєї армії. Натомість у серпні, за даними Генштабу ЗСУ, російська армія втратила близько 29 тисяч своїх солдатів. Перша половина вересня ознаменувалася 13 тисячами ліквідованих або поранених окупантів. Так, серпень і вересень стали єдиними місяцями, коли Росії вдавалося набирати більше, ніж вона втратила.

"ISW нещодавно оцінила, що територіальні досягнення Росії коштували їй з травня по серпень 2025 року менше порівняно з весною 2025 року, оскільки російські війська мали нижчий рівень втрат на захоплений квадратний кілометр. Зниження рівня втрат влітку 2025 року, можливо, переконало російське військове командування, що Росія може дозволити собі перевести деяких новобранців до стратегічного резерву, зберігаючи при цьому темп наступальних операцій на передовій в Україні", — ідеться в матеріалі.

Російське командування змінило тактику ведення бою, що дало змогу знизити втрати. Тепер російські війська проводять атаки невеликими піхотними групами і дедалі частіше застосовують тактику просочування, коли одинаки використовують через слабкі місця і проломи в недостатньо укомплектованій обороні українських військ.

Формування стратегічного резерву може вказувати на те, що російське військове командування оцінює, що російські війська зможуть продовжити свій поточний темп наступу, використовуючи цю тактику малих груп, яка дозволяє російському командуванню перекидати менше особового складу на лінію фронту.

Повідомлення про те, що Росія створює стратегічний резерв, ще раз вказують на те, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни проти України, але, як і раніше, прихильний досягненню своїх військових цілей на полі бою і, можливо, готується до конфлікту з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО).

Президент Росії Володимир Путін неодноразово висував теорію перемоги, яка передбачає, що російські війська зможуть нескінченно повільно і поступово просуватися вперед на полі бою, що дасть змогу Росії виграти війну на виснаження проти України.

В Інституті вивчення війни повідомили, що рішення створити стратегічний резерв і не відправляти всіх новобранців на передову вказує на те, що Володимир Путін і російське військове командування задоволені поточними темпами просування, хоча російські війська продовжують просуватися лише в пішому темпі.

Повідомлення про створення стратегічного резерву припускає, що Росія планує ескалацію наступальних операцій в Україні в найближчій і середньостроковій перспективі і не буде закінчувати війну.

Росія також може нарощувати свій стратегічний резерв у рамках ширшої підготовки Кремля до можливого конфлікту між Росією і НАТО в майбутньому, особливо у зв'язку з тим, що Росія посилює свої молодіжні військово-патріотичні програми, спрямовані на залучення російської молоді до армії в найближчі роки.

Нагадаємо, Росія продовжує випробовувати можливості протиповітряної оборони НАТО над Балтійським морем, оскільки Росія все частіше порушує повітряний простір країн НАТО. 21 вересня ВПС Німеччини повідомили, що два німецькі винищувачі Eurofighter піднімалися в повітря для перехоплення нерозпізнаного літака без плану польоту або радіоконтакту в міжнародному повітряному просторі над Балтикою. Пізніше виявилося, що це був російський розвідувальний літак Іл-20М.

Водночас 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії та наблизилися до столиці Таллінна, після чого італійські F-35 були підняті для їхнього перехоплення.