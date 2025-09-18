Более 700 тысяч россиян находятся на линии фронта в Украине, — Путин (видео)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что против Украины на фронте воюет более 700 тысяч российских солдат.

Численность ВС РФ, вовлеченных в российско-украинскую войну, российский президент назвал во время встречи с лидерами фракции Государственной Думы 18 сентября, передает российское пропагандистское информационное агентство "РИА новости". Он также предложил выдвигать участников военной агрессии против Украины на руководящие должности.

"Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении родине, и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью, и таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это будет наша смена", — заявил Владимир Путин.

Также президент страны-агрессора утверждает, что "качество российской армии меняется", а растущие расходы на оборону "не уходят в песок".

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по ориентировочным боевым потерям россиян за время полномасштабной войны по состоянию на 18 сентября сообщал, что ВС РФ потеряли около 1 миллиона 98 тысяч 380 военнослужащих.

Отметим, 15 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что на украинской территории воюют около 600 тысяч оккупантов, тогда как численность Сил обороны достигает 880 тысяч военных.

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в мае отмечал, что общий мобилизационный ресурс РФ составляет около 25 миллионов человек, однако из них реально подготовлены к войне только 3 миллиона.