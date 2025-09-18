Понад 700 тисяч росіян знаходяться на лінії фронту в Україні, — Путін (відео)

Президент РФ Володимир Путін заявив, що проти України на фронті воює понад 700 тисяч російських солдатів.

Related video

Чисельність ЗС РФ, залучених до російсько-української війни, російський президент назвав під час зустрічі з лідерами фракції Державної Думи 18 вересня, передає російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА новости". Він також запропонував висувати учасників військової агресії проти України на керівні посади.

"Ми повинні шукати, знаходити та висувати людей, які нічого не бояться в слугуванні батьківщині, і пішли на те, щоб ризикувати своїм здоров'ям, життям, і таких людей потрібно висувати на керівні пости. Це буде наша зміна", — заявив Володимир Путін.

Також президент країни-агресорки стверджує, що "якість російської армії змінюється", а витрати на оборону, які зростають, "не йдуть у пісок".

Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні щодо орієнтовних бойових втрат росіян за час повномасштабної війни станом на 18 вересня повідомляв, що ЗС РФ втратили близько 1 мільйона 98 тисяч 380 військовослужбовців.

Зазначимо, 15 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський розповідав, що на українській території воюють близько 600 тисяч окупантів, тоді як чисельність Сил оборони сягає 880 тисяч військових.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в травні зазначав, що загальний мобілізаційний ресурс РФ складає близько 25 мільйонів осіб, однак із них реально підготовлені до війни лише 3 мільйони.