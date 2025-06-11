1 мільйон втрат і брак резервів: скільки солдатів ще може мобілізувати Росія

Кількість втрат армії РФ від початку війни майже досягла 1 мільйона вбитих і поранених (999 200 солдатів за даними Генштабу на 11 червня 2025 року). Однак Росія все ще має значний мобілізаційний потенціал, один із найбільших у світі. Фокус з'ясовував — чи здатний Кремль підтримувати високий темп поповнення резервів і яким мобілізаційним ресурсом володіє армія РФ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.25 Фото: Генштаб ЗСУ

За оцінкою голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, загальний мобілізаційний ресурс Російської Федерації налічує близько 25 мільйонів осіб, однак тих, хто реально підготовлений до війни — лише 3 мільйони. До цього активу входять ті, хто має військово-облікові спеціальності, пройшов підготовку і може бути відносно швидко введений у стрій.

Від початку повномасштабного вторгнення в РФ мобілізували 1,3 млн осіб, при цьому втрати вбитими і пораненими вже сягнули одного мільйона. Таким чином, Москва змушена поповнювати війська в умовах постійного зменшення кадрів.

Екскомандувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв підтверджує ці оцінки і зазначає, що чисельність російської армії на 1 січня становила понад 2 мільйони осіб, при цьому 1,5 мільйона — це військові.

За словами Наєва, щомісячний мобілізаційний резерв РФ становить близько 40 тисяч осіб, з яких частина призначена для компенсації втрат. Але, як зазначає військовий експерт Павло Лакійчук, Росія поки що не здатна формувати значні оперативні резерви.

"Вони можуть щодня запускати в мобілізаційну машину 1200-1300 осіб — приблизно стільки ж, скільки щодня втрачають. Це компенсує втрати. Але не можуть накопичити значні сили для створення резервів", — вважає експерт.

Мобілізація в РФ з 2022 року

Після часткової мобілізації восени 2022 року, унаслідок якої в російську армію було призвано приблизно 300 тисяч осіб, трапились менш масштабні, але регулярні хвилі прихованої мобілізації, укладення контрактів і набору добровольців.

Тим часом російська влада, публічно коментуючи питання поповнення військ, неодноразово відкидала необхідність загальної мобілізації. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков нагадав, що формально указ про часткову мобілізацію продовжує діяти, але ці заходи завершено, і наразі в них немає потреби. Він підкреслив, що потреби армії Росії закриваються за рахунок поточного поповнення особового складу, а робота триває в межах встановлених процедур.

У такому контексті висловився і міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

"Я спеціально хочу підкреслити для журналістів, що не йдеться про мобілізацію, про якісь надзвичайні заходи, йдеться про планові заходи. Але, тим не менш, цей процес уже запущено — як призов громадян, так і, що особливо важливо, контрактування", — заявив він.

Міністр уточнив, що така модель нібито дає змогу забезпечити армію мотивованим і підготовленим особовим складом.

Підготовка солдатів ЗС РФ на полігоні Фото: РИА Новости

Президент РФ Володимир Путін також заявив, що часткова мобілізація 2022 року завершилася ще в листопаді того ж року. Голова Кремля при цьому звернув увагу на запровадження нового механізму — так званої "цільової мобілізації" для технічних фахівців. Йдеться про залучення інженерів та інших кваліфікованих кадрів у межах виконання завдань оборонно-промислового комплексу.

Пізніше Путін висловився з цього питання в ширшому сенсі, назвавши внутрішню мобілізацію росіян головним завданням у поточній ситуації для Росії.

"Найголовніше в ситуації, в якій перебуваємо ми, перебуває країна, — це внутрішня мобілізація кожної конкретної людини і суспільства загалом", — заявив він, наголосивши на необхідності підтримувати "пасіонарність усередині суспільства".

Нова система бронювання в РФ

Попри публічні запевнення російського керівництва у відсутності планів щодо масштабної мобілізації, у РФ уже затверджено низку змін, які набули чинності в березні 2025 року. Головна з них — централізація системи бронювання.

Згідно з постановою уряду РФ № 766, з 21 березня 2025 року право надавати бронь від мобілізації матимуть виключно федеральні міністерства і відомства, а також Міністерство оборони. Регіональні органи влади та підприємства втрачають такі повноваження. Це означає, що самостійне бронювання співробітників ключовими компаніями більше неможливе, що значно звужує коло тих, хто зможе отримати відстрочку.

Проте для окремих категорій, таких, як фахівці у сфері інформаційних технологій, можливість отримання броні збережеться. Для них відстрочка від мобілізації продовжить діяти — це ще раз підкреслює пріоритет технічних кадрів у сучасній військовій доктрині РФ.

Дефіцит військ і солдати з КНДР

У березні керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час форуму "Україна. Рік 2025" повідомив, що Росія останнім часом зменшила свій план з набору нових військовослужбовців до армії.

"Цього року план з набору нових військових в армію РФ знижено майже на 100 тисяч осіб. На скільки вони його виконають, побачимо згодом", — зазначив начальник ГУР.

І це при тому, що у вересні 2024 року Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил Росії до 2,38 млн осіб, зокрема 1,5 млн військовослужбовців. Таким чином, чисельність російських військових було збільшено на 180 000 осіб.

Північнокорейські солдати в Курській області РФ Фото: Мiноборони РФ

Відмова Кремля від проведення масштабної мобілізації очікувано призвела до дефіциту особового складу російський збройних сил, про що яскраво свідчила військова операція Сил оборони України на території Курської області. Крім того, що військове командування РФ для купірування прориву українських військ перекинуло частину сил зі східного фронту, йому довелося залучити іноземний контингент, а саме — військовослужбовців КНДР. Повідомлялося про приблизно 15 000 північнокорейських бійців, які брали участь у бойових діях на території Росії, з яких, за деякими даними, 600 загинули і понад 4000 дістали поранення.

Також необхідно взяти до уваги, що відмова від загальної мобілізації за таких кількісних втрат призводить до низького укомплектування підрозділів ЗС РФ, що відповідно призводить до труднощів у ротації військ. А це, зокрема, безумовно позначається на боєздатності російської армії.

Цілком можливо, що Кремль буде змушений піти на непопулярні заходи і все ж таки провести часткову мобілізацію, за аналогією з 2022 роком — у момент, коли ситуація на фронті стане критичною.