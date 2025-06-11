1 миллион потерь и нехватка резервов: сколько солдат еще может мобилизовать Россия

Количество потерь армии РФ с начала войны почти достигло 1 миллиона убитых и раненых (999 200 солдат по данным Генштаба на 11 июня 2025 года). Однако Россия все еще обладает внушительным мобилизационным потенциалом, одним из крупнейших в мире. Фокус выяснял — способен ли Кремль поддерживать высокий темп пополнения резервов и каким мобилизационным ресурсом обладает армия РФ.

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.25 Фото: Генштаб ВСУ

По оценке главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, общий мобилизационный ресурс Российской Федерации насчитывает около 25 миллионов человек, однако тех, кто реально подготовлен к войне — лишь 3 миллиона. В этот актив входят те, кто имеет военно-учетные специальности, прошел подготовку и может быть относительно быстро введен в строй.

С начала полномасштабного вторжения в РФ мобилизовали 1,3 млн человек, при этом потери убитыми и ранеными уже достигли одного миллиона. Таким образом, Москва вынуждена пополнять войска в условиях постоянного убывания кадров.

Экс-командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев подтверждает эти оценки и отмечает, что численность российской армии на 1 января составляла более 2 миллионов человек, при этом 1,5 миллиона — это военные.

По словам Наева, ежемесячный мобилизационный резерв РФ составляет порядка 40 тысяч человек, из которых часть предназначена для компенсации потерь. Но, как отмечает военный эксперт Павел Лакийчук, Россия пока не способна формировать значительные оперативные резервы.

"Они могут ежедневно запускать в мобилизационную машину 1200–1300 человек — примерно столько же, сколько ежедневно теряют. Это компенсирует потери. Но не могут накопить значительные силы для создания резервов", — считает эксперт.

Мобилизация в РФ с 2022 года

После частичной мобилизации осенью 2022 года, в результате которой в российскую армию было призвано около 300 тысяч человек, последовали менее масштабные, но регулярные волны скрытой мобилизации, заключения контрактов и набора добровольцев.

Между тем российские власти, публично комментируя вопрос пополнения войск, неоднократно отвергали необходимость всеобщей мобилизации. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что формально указ о частичной мобилизации продолжает действовать, но эти мероприятия завершены и в настоящее время в них нет необходимости. Он подчеркнул, что потребности армии России закрываются за счет текущего пополнения личного состава, а работа продолжается в рамках установленных процедур.

В таком контексте выразился и министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах. Но, тем не менее, этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и, особенно важно — контрактование", — заявил он.

Министр уточнил, что такая модель якобы позволяет обеспечить армию мотивированным и подготовленным личным составом.

Подготовка солдат ВС РФ на полигоне Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин также заявил, что частичная мобилизация 2022 года завершилась еще в ноябре того же года. Глава Кремля при этом обратил внимание на введение нового механизма — так называемой "целевой мобилизации" для технических специалистов. Речь идет о привлечении инженеров и других квалифицированных кадров в рамках выполнения задач оборонно-промышленного комплекса.

Позже Путин высказался по этому вопросу в более широком смысле, назвав внутреннюю мобилизацию россиян главной задачей в текущей ситуации для России.

"Самое главное в ситуации, в которой находимся мы, находится страна, — это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом", — заявил он, отметив необходимость поддерживать "пассионарность внутри общества".

Новая система бронирования в РФ

Несмотря на публичные заверения российского руководства в отсутствии планов по масштабной мобилизации, в РФ уже утвержден ряд изменений, вступивших в силу в марте 2025 года. Главное из них — централизация системы бронирования.

Согласно постановлению правительства РФ № 766, с 21 марта 2025 года право предоставлять бронь от мобилизации будет исключительно у федеральных министерств и ведомств, а также у Министерства обороны. Региональные органы власти и предприятия теряют такие полномочия. Это значит, что самостоятельное бронирование сотрудников ключевыми компаниями больше невозможно, что значительно сужает круг тех, кто сможет получить отсрочку.

Тем не менее, для отдельных категорий, таких, как специалисты в сфере информационных технологий, возможность получения брони сохранится. Для них отсрочка от мобилизации продолжит действовать — это еще раз подчеркивает приоритет технических кадров в современной военной доктрине РФ.

Дефицит войск и солдаты из КНДР

В марте руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время форума "Украина. Год 2025" сообщил, что Россия в последнее время уменьшила свой план по набору новых военнослужащих в армию.

"В этом году план по набору новых военных в армию РФ снижен почти на 100 тысяч человек. На сколько они его выполнят, увидим со временем", — отметил начальник ГУР.

И это при том, что в сентябре 2024 года Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России до 2,38 млн человек, в том числе 1,5 млн военнослужащих. Таким образом, численность российских военных была увеличена на 180 000 человек.

Северокорейские солдаты в Курской области РФ Фото: Минобороны РФ

Отказ Кремля от проведения масштабной мобилизации ожидаемо привел к дефициту личного состава российский вооруженных сил, о чем ярко свидетельствовала войсковая операция Сил обороны Украины на территории Курской области. Помимо того, что военное командование РФ для купирования прорыва украинских войск перебросило часть сил с восточного фронта, ему пришлось привлечь иностранный контингент, а именно — военнослужащих КНДР. Сообщалось о примерно 15 000 северокорейских бойцов, участвовавших в боевых действиях на территории России, из которых, по некоторым данным, 600 погибли и свыше 4000 получили ранения.

Также необходимо принять во внимание, что отказ от всеобщей мобилизации при таких количественных потерях приводит к низкому укомплектованию подразделений ВС РФ, что соответственно приводит к трудностям в ротации войск. А это, в свою очередь, безусловно сказывается на боеспособность российской армии.

Вполне возможно, что Кремль будет вынужден пойти на непопулярные меры и все же провести частичную мобилизацию, по аналогии с 2022 годом — в момент, когда ситуация на фронте станет критической.