Кремируют в Курской области: в Южной Корее подсчитали потери КНДР в войне против Украины

На территории России в боях против ВСУ погибли по меньшей мере 600 солдат из Северной Кореи, более 4000 получили ранения.

Related video

Об этом пишет Reuters со ссылкой на разведку Южной Кореи.

Сообщается, что около 600 северокорейских военных погибли в боях на стороне России против Украины из общей численности развернутых в 15 000 человек.

В разведке подсчитали, что Северная Корея в настоящее время понесла около 4700 потерь, включая раненых и погибших. В то же время отмечают, что ее войска в течение последних 6 месяцев улучшили свои боевые возможности благодаря использованию современного оружия, такого как беспилотники.

Около 600 северокорейских солдат погибли. Тела погибших солдат КНДР кремировали в Курской области.

В целом КНДР, по данным властей Южной Кореи, отправила на войну около 15 тысяч человек.

Напомним, что 29 апреля Северная Корея впервые с начала полномасштабной войны России против Украины подтвердила отправку своих военных на помощь РФ. По данным СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение об участии вооруженных сил в конфликте после оценки ситуации в соответствии с договором о стратегическом партнерстве с РФ.

С 2023 по март 2025 годов Северная Корея отправила в Россию от 4 до 6 миллионов артиллерийских снарядов (122-мм и 152-мм), что составляет половину боеприпасов, необходимых РФ на фронте.