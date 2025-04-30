Кремують в Курській області: у Південній Кореї підрахували втрати КНДР у війні проти України

На території Росії у боях проти ЗСУ загинули щонайменше 600 солдатів з Північної Кореї, понад 4000 отримали поранення.

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Про це пише Reuters з посиланням на розвідку Південної Кореї.

Повідомляється, що близько 600 північнокорейських військових загинули в боях на боці Росії проти України із загальної чисельності розгорнутих у 15 000 осіб.

У розвідці підрахували, що Північна Корея на цей час зазнала близько 4700 втрат, включаючи поранених та загиблих. Водночас відмічають, що її війська протягом останніх 6 місяців покращили свої бойові можливості завдяки використанню сучасної зброї, такої як безпілотники.

Близько 600 північнокорейських солдатів загинули. Тіла загиблих солдатів КНДР кремували в Курській області.

Загалом КНДР, за даними влади Південної Кореї, відправила на війну близько 15 тисяч людей.

Нагадаємо, що 29 квітня Північна Корея уперше з початку повномасштабної війни Росії проти України підтвердила відправлення своїх військових на допомогу РФ. За даними ЗМІ, лідер КНДР Кім Чен Ин ухвалив рішення про участь збройних сил у конфлікті після оцінки ситуації відповідно до договору про стратегічне партнерство з РФ.

З 2023 по березень 2025 років Північна Корея відправила до Росії від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів (122-мм і 152-мм), що становить половину боєприпасів, необхідних РФ на фронті.