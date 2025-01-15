В Україні воюють 600 тис окупантів, чисельність ЗСУ — 880 тис військових, — Зеленський (відео)

За словами президента України, така кількість українських військових захищає всю територію країни, тоді як ЗС РФ зосереджені в деяких напрямках і тому у них там кількісна перевага.

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На території України зараз перебуває близько 600 тисяч окупантів, а захищає країну близько 880 тисяч військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.

"Ви знаєте сьогодні 600 000 (трішки плюс) російського контингенту на території нашої держави, може, трішки мінус, в залежності як сьогодні наші хлопці попрацювали. Що стосується української армії — сьогодні вона 880 000", — зазначив очільник української держави.

Він додав, що така кількість українських військових захищає всю територію України. Російські війська зосереджені в деяких напрямках і тому там у них є кількісна перевага.

Володимир Зеленський наголосив на підтримці ініціативу щодо розміщення на території України партнерських контингентів.

"Безумовно ми маємо розуміти, що таке контингент інших країн. Ми ще раз підтримуємо цю ідею ініціативу, але повинні розуміти, скільки це. І друге — ми повинні розуміти, яка буде армія України, яка сьогодні реально захищає не тільки Україну", — додав він.

Нагадаємо, що про введення миротворців в Україну Володимир Зеленський говорив у своїй промові під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 9 січня. Він зазначив, що пропозиція іноземних партнерів щодо розміщення на території України партнерських контингентів — одна з найкращих.

Додамо, що нещодавно був оприлюднений рейтинг найсильніших армій світу. Сили оборони посіли в ньому 20-те місце.