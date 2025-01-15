В Украине воюют 600 тыс оккупантов, численность ВСУ — 880 тыс военных, — Зеленский (видео)

По словам президента Украины, такое количество украинских военных защищает всю территорию страны, тогда как ВС РФ сосредоточены в некоторых направлениях и поэтому у них там количественное преимущество.

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На территории Украины сейчас находится около 600 тысяч оккупантов, а защищает страну около 880 тысяч военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи брифинга по итогам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

"Вы знаете сегодня 600 000 (немного плюс) российского контингента на территории нашего государства, может, немного минус, в зависимости как сегодня наши ребята поработали. Что касается украинской армии — сегодня она 880 000", — отметил глава украинского государства.

Он добавил, что такое количество украинских военных защищает всю территорию Украины. Российские войска сосредоточены в некоторых направлениях и поэтому там у них есть количественное преимущество.

Владимир Зеленский отметил поддержку инициативы по размещению на территории Украины партнерских контингентов.

"Безусловно мы должны понимать, что такое контингент других стран. Мы еще раз поддерживаем эту идею инициативу, но должны понимать, сколько это. И второе — мы должны понимать, какая будет армия Украины, которая сегодня реально защищает не только Украину", — добавил он.

Напомним, что о введении миротворцев в Украину Владимир Зеленский говорил в своей речи во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 9 января. Он отметил, что предложение иностранных партнеров по размещению на территории Украины партнерских контингентов — одно из лучших.

Добавим, что недавно был обнародован рейтинг сильнейших армий мира. Силы обороны заняли в нем 20-е место.