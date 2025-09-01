"Окуповували посадки і поля": військовий експерт підбив підсумки "літнього наступу" РФ в Україні

Впродовж літа росіяни так і не спромоглися захопити жодного великого міста в Україні, чи досягти завдання оперативно-тактичного значення, вважає Олександр Коваленко.

Заявлений Росією так званий "Літній наступ" закінчився без особливих успіхів. ЗС РФ за усі три місяці літа не змогли окупувати жодного великого населеного пункту, а втратили понад 90 тисяч солдатів. На цьому наголосив військовий експерт Олександр Коваленко.

За його інформацією, за 3 місяці літа російські окупаційні війська захопили 1587 км² території України. Це менше осінньої фази наступу 2024 року – 1630 км².

"Тобто, вирішальний мега-ривок ЗС РФ виявився слабшим за осінню кампанію 2024 року. Втрати особового складу за 3 місяці становили 93 580 тіл", — зазначив Олександр Коваленко.

Інші втрати ЗС РФ в період "літнього наступу" склали:

Танків – 279;

ББМ – 556;

ствольної артилерії – 3672;

РСЗВ — 75;

ППО – 40;

літаки – понад 50;

автотранспорт — 9980;

спецтехніка – 49.

Олександр Коваленко наголошує, що впродовж літа росіяни так і не спромоглися захопити жодного великого міста, чи досягти завдання оперативно-тактичного значення.

"За весь літній період російські окупаційні війська займалися окупацією полів, лісопосадок і маленьких, зруйнованих вщент сіл. Захоплення десятків зруйнованих сіл та гектарів, понівечених артилерійським обстрілом, полів вищеописаною ціною? І за всіх цих показників Валєра Герасімов розповідає про те, що вони продовжуватимуть воювати і далі", — резюмував експерт.

Літній наступ РФ — деталі

Нагадаємо, що на початку червня повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін прагне за будь-яку ціну здобути перемогу, тому розпочинає літній наступ на Україну, який офіцери ЗС РФ називають "останнім ривком" для того, аби зламати волю українців.

Попри заяви окремих експертів про провал літнього наступу Росії, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає такі оцінки передчасними. За його словами, противник не відмовився від своїх стратегічних цілей і готує нові удари в найближчі місяці.

Нагадаємо, видання The Telegraph повідомило, що ЗС РФ прорвалися в Дніпропетровську область — регіон, який раніше залишався поза лінією фронту. Це вказує на плани Кремля розширювати окупацію за межі вже анексованих регіонів. Начальник ГУР говорить, що по контурах Дніпропетровської області, як мінімум з південно-східного напрямку, бойові дії вже йдуть досить давно.