Загрози для Донбасу і Запоріжжя: чому літній наступ РФ не провалився, — генерал

Війна в Україні триває, і, попри заяви окремих експертів про провал літнього наступу Росії, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає такі оцінки передчасними. За його словами, противник не відмовився від своїх стратегічних цілей і готує нові удари в найближчі місяці.

Related video

Дії Росії визначаються двома пріоритетами, пояснив Романенко порталу "ТСН.ua". Перше — це захоплення і "легітимізація" у складі РФ чотирьох областей України. Луганська вже повністю окупована, але за Донецьку, Запорізьку та Херсонську тривають запеклі бої. Друге — створення буферних зон у Харківській і Сумській областях.

Наступ РФ — східний фронт

За словами Романенка, російська армія концентрує зусилля в районі агломерації Покровськ-Мирноград, атакуючи з трьох напрямків і намагаючись оточити міста. Крім того, триває тиск на Костянтинівку, з перспективою виходу на Дружківку і зв'язку Краматорськ-Слов'янськ.

Лінія фронту на Покровському напрямку. 27 серпня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Війська противника ведуть наступ і в Дніпропетровській області. За даними Романенка, туди перекинуто значні сили. Бої йдуть за низку населених пунктів, що відкриває ризик розширення фронту.

"Важка ситуація навколо Куп’янська та Лимана на Донеччині. Тому я, на жаль, не бачу тенденцій до провалу літнього наступу Путіна. Навпаки, зупинити просування противника нам не вдалося", — зазначає Ігор Романенко.

Лінія фронту на Куп'янському напрямку. 27 серпня 2025 року Фото: deepstatemap.live Лінія фронту на Краматорському напрямку. 27 серпня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Південний фронт: загроза Запоріжжю

Особливу тривогу викликає Запорізький напрямок, продовжив Романенко. Росіяни сконцентрували сили на лінії Кам'янське-Оріхів-Гуляйполе і роблять не просто локальні просування, а наступальні дії. У результаті на лівому фланзі напрямку було втрачено Кам'янське, де розташовані стратегічні висоти. А це своєю чергою створює загрозу сусідньому Степногірську.

"Від Степногірська до Запоріжжя залишається 25 кілометрів, і це реальна небезпека для обласного центру", — наголосив генерал.

У Херсонській області росіяни активізували дії в дельті Дніпра, захоплюють острови й завдають ударів з повітря. Однак поки що у противника не вистачає достатніх сил для наступу на Херсон, хоча Романенко не виключає можливої висадки десанту за появи резервів.

Лінія фронту на Куп'янському напрямку. 27 серпня 2025 року Фото: deepstatemap.live Лінія фронту на Херсонському напрямку. 27 серпня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Резерви РФ і виклики для України

Генерал звернув увагу на розвідувальні дані, згідно з якими Москва готує на другу половину 2025 року угруповання чисельністю від 120 до 160 тисяч осіб.

Крім того, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про підготовку 22 дивізій, дві з яких уже готові.

"Тому якщо у ворога є такі ресурси та резерви, то не можна говорити про провал літнього наступу. Навпаки, з урахуванням перспектив залучення цих резервів нам потрібно терміново вирішувати питання мобілізації в Україні", — вважає Романенко.

У такій ситуації Україна буде змушена продовжувати оборонні дії, щоб зупинити просування військ супротивника, яке розпочалося восени 2023 року. Для цього необхідно збільшити виробництво озброєння, техніки та боєприпасів, а також розв'язати питання з мобілізацією.

Нагадаємо, видання The Telegraph повідомило, що російські війська прорвалися в Дніпропетровську область — регіон, який раніше залишався поза лінією фронту. У зв'язку з цим військовий аналітик Майкл Кларк зазначив, що сам факт переходу бойових дій у нову область вказує на плани Кремля розширювати окупацію за межі вже анексованих регіонів.