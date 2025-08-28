Угрозы для Донбасса и Запорожья: почему летнее наступление РФ не провалилось, — генерал

Война в Украине продолжается, и, несмотря на заявления отдельных экспертов о провале летнего наступления России, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает такие оценки преждевременными. По его словам, противник не отказался от своих стратегических целей и готовит новые удары в ближайшие месяцы.

Related video

Действия России определяются двумя приоритетами, пояснил Романенко порталу "ТСН.ua". Первое — это захват и "легитимизация" в составе РФ четырех областей Украины. Луганская уже полностью оккупирована, но за Донецкую, Запорожскую и Херсонскую продолжаются ожесточенные бои. Второе — создание буферных зон в Харьковской и Сумской областях.

Наступление РФ — восточный фронт

По словам Романенко, российская армия концентрирует усилия в районе агломерации Покровск-Мирноград, атакуя с трех направлений и пытаясь окружить города. Кроме того, продолжается давление на Константиновку, с перспективой выхода на Дружковку и связку Краматорск-Славянск.

Линия фронта на Покровском направлении. 27 августа 2025 Фото: deepstatemap.live

Войска противника ведут наступление и в Днепропетровской области. По данным Романенко, туда переброшены значительные силы. Бои идут за ряд населенных пунктов, что открывает риск расширения фронта.

"Трудная ситуация вокруг Купянска и Лимана в Донецкой области. Поэтому я, к сожалению, не вижу тенденций к провалу летнего наступления Путина. Напротив, остановить продвижение противника нам не удалось", — отмечает Игорь Романенко.

Линия фронта на Купянском направлении. 27 августа 2025 Фото: deepstatemap.live Линия фронта на Краматорском направлении. 27 августа 2025 Фото: deepstatemap.live

Южный фронт: угроза Запорожью

Особую тревогу вызывает Запорожское направление, продолжил Романенко. Россияне сконцентрировали силы на линии Каменское-Орехов-Гуляйполе и предпринимают не просто локальные продвижения, наступательные действия. В результате на левом фланге направления было потеряно Каменское, где расположены стратегические высоты. А это в свою очередь создает угрозу соседнему Степногорску.

"От Степногорска до Запорожья остается 25 километров, и это реальная опасность для областного центра", — подчеркнул генерал.

В Херсонской области россияне активизировали действия в дельте Днепра, захватывают острова и ведут удары с воздуха. Однако пока у противника не хватает достаточных сил для наступления на Херсон, хотя Романенко не исключает возможной высадки десанта при появлении резервов.

Линия фронта на Купянском направлении. 27 августа 2025 Фото: deepstatemap.live Линия фронта на Херсонском направлении. 27 августа 2025 Фото: deepstatemap.live

Резервы РФ и вызовы для Украины

Генерал обратил внимание на разведывательные данные, согласно которым Москва готовит на вторую половину 2025 группировку численностью от 120 до 160 тысяч человек.

Кроме того, главком ВСУ Александр Сырский заявил о подготовке 22 дивизий, две из которых уже готовы.

"Поэтому если у врага есть такие ресурсы и резервы, то нельзя говорить о провале летнего наступления. Напротив, с учетом перспектив привлечения этих резервов, нам нужно срочно решать вопросы мобилизации в Украине", — считает Романенко.

В такой ситуации Украина будет вынуждена продолжать оборонительные действия, чтобы остановить продвижение войск противника, начавшееся осенью 2023 года Для этого необходимо увеличить производство вооружения, техники и боеприпасов, а также решить вопросы с мобилизацией.

Напомним, издание The Telegraph сообщило, что российские войска прорвались в Днепропетровскую область — регион, который ранее оставался вне линии фронта. В этой связи военный аналитик Майкл Кларк отметил, что сам факт перехода боевых действий в новую область указывает на планы Кремля расширять оккупацию за пределы уже аннексированных регионов.