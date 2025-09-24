ЗС РФ зробили новий прорив у Дніпропетровську область та окупували два села, — DeepState (карта)

Збройні сили Російської Федерації й далі просуваються у Дніпропетровській області, пройшовши ще 1-2 км на захід у бік селища Покровське. Крім того, росіяни окупували два села, які раніше контролювали наполовину.

Росіяни повністю окупували два села на Новопавлівському напрямку, повідомили аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі. ЗС РФ відсунули українські позиції неподалік від трьох населених пунктів у Дніпропетровській області.

Допис DeepState про наступ РФ у Дніпропетровській області з'явився зранку 24 вересня. Аналітики назвали п'ять ключових точок на фронті, на яких відбулось просування ЗС РФ. Усі точки — на адміністративній межі Дніпропетровщини або на відстані 1-2 км вглиб регіону.

Наступ РФ — що відбувається у Дніпропетровській області

Нові окуповані села. Згідно з даними DeepState, ЗС РФ повністю окупували два села — Новомиколаївка (Дніпропетровська область) та Новоіванівка (Запорізька область, за 1 км від адмінмежі). На карті бойових дій за 23 вересня обидва населені пункти перебували під частковим контролем росіян, але за добу "червона зона" повністю їх накрила, свідчать дані аналітиків.

Наступ РФ - окупація сіл Новоіванівки та Новомиколаївки 24 вересня

Нове просування. DeepState назвали три населені пункти, поруч з якими зафіксували зміщення лінії фронту на захід. Ідеться про Калинівського (зміщення лінії боїв на майже 2 км), південніше Новоіванівки (близько 800 м), Тернове (близько 1,7 км). Порівняння карти 23 та 24 вересня показує, що ще напередодні росіяни стояли на адмінмежі біля Тернового, але за добу аналітики визнали просування.

Наступ РФ - просування поруч з Терновим, Калинівським, Новоіванівкою 24 вересня

ЗС РФ на сході — дані Генштабу ЗСУ

На сторінці Facebook Генштабу ЗСУ зранку 24 вересня з'явився звіт про штурмові дії ЗС РФ протягом минулої доби. Командування повідомило, що Новопавлівському напрямку, якому належать названі DeepState села, нарахували 33 російських штурми. Про можливу втрату двох сіл інформації немає. Водночас вказується, що на сусідньому напрямку, під Покровськом, удвічі більше штурмів — 64: аналітики не вписали про зміни лінії боїв.

Зазначимо, 23 вересня DeepState повідомив про чергове просування ЗС РФ у Дніпропетровській області. На карті — просування у трьох точках на відстань близько 1 км. Ішлося про села Степове, Березове та Новоіванівку: відстань до зони евакуації, оголошеної Дніпропетровською ОВА, близько 14 км.

Зазначимо, 23 вересня DeepState повідомив про чергове просування ЗС РФ у Дніпропетровській області. На карті — просування у трьох точках на відстань близько 1 км. Ішлося про села Степове, Березове та Новоіванівку: відстань до зони евакуації, оголошеної Дніпропетровською ОВА, близько 14 км.