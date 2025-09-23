ЗС РФ просунулись ще на 1 км у Дніпропетровській області: яка відстань до зони евакуації (карта)

Збройні сили Російської Федерації наступають у Дніпропетровській області та наближаються до адміністративної межі регіону у ще одній точці, на Запоріжжі. Орієнтовне просування росіян — на 1,3 км. Генштаб ЗСУ підтвердив, що на Новопавлівському напрямку нарахували кілька десятків російських штурмів.

Related video

На Новопавлівському напрямку зафіксовано чотири точки наступу РФ, в яких росіяни мають успіхи, ідеться у звіті аналітиків проєкту DeepState. На карті проєкту можна помітити три місця, в яких ворог перетнув адміністративну межу Дніпропетровської області та розширює плацдарм.

Зранку 23 вересня на порталі DeepState оновили карту бойових дій та показали, в яких місцях відбулось просування противника.

Дніпропетровська область. Згідно з даними аналітиків, ЗС РФ прорвались біля сіл Степового та Березового (ближче до селища Покровське). У обох випадках — прорив на, орієнтовно, 1,3 км. Крім того, такі ж втрати території у районі села Іванівці — населеного пункту, розташованого дещо північніше, ближче до Новопавлівки: росіяни йшли по адмінмежі та річці Вовчій, свідчить карта DeepState.

Наступ РФ - просування поруч з Березовим та Степовим 23 вересня Фото: DeepState Наступ РФ - просування поруч з Іванівцями 23 вересня Фото: DeepState

Запорізька область. Аналітики зафіксували просування ЗС РФ поруч з селом Новоіванівка. На карті DeepState лінія боїв змістилась на 1,3 км через поля між населеними пунктами. Північніше, за 500 м, — адміністративна межа Дніпропетровської області.

Наступ РФ - просування поруч з Новоіванівкою 23 вересня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

Просування ЗС РФ у Дніпропетровській області станом на 23 вересня можна порівняти з зоною евакуації 18 населених пунктів, про яку 12 вересня повідомила ОВА. Бачимо, що від лінії боїв до зони евакуації — близько 12-14 км. Тим часом DeepState показали, що на сьогодні є три "язики" прориву росіян: перші два тягнуться до Покровського (від Запорізького та Январського-Маліївки), третій — у бік Новопавлівки (від Іванівців).

Наступ РФ - зона евакуації у Дніпропетровській області Фото: Google Maps Наступ РФ - точки прориву у Дніпропетровській області Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 23 вересня на сторінці Facebook, вказано, що на Новопавлівському напрямку нарахували 31 штурм ЗС РФ. Східніше — масовані атаки росіян на Покровськ (58 боєзіткнень), західніше — три штурми під Гуляйпіллям.

Зазначимо, 16 вересня Фокус писав про наступ РФ у Дніпропетровській області. Згідно з даними аналітиків, росіяни вели бої поруч з дев'ятьма селами, а нардепка Мар'яна Безугла написала, що боїться прориву до Дніпра. Тим часом речник ОСУВ "Дніпро" Олександр Бєльський пояснив, що втрачені населені пункти — це "маленькі та занедбані села", а з Філії, яку начебто окупували росіяни, їх швидко вибили.

Нагадуємо, 18 вересня українські військові розповіли про бої в Куп'янську і про удар по трубі, по якій пересувались ЗС РФ.