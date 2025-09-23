ВС РФ продвинулись еще на 1 км в Днепропетровской области: какое расстояние до зоны эвакуации (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации наступают в Днепропетровской области и приближаются к административной границе региона в еще одной точке, в Запорожье. Ориентировочное продвижение россиян — на 1,3 км. Генштаб ВСУ подтвердил, что на Новопавловском направлении насчитали несколько десятков российских штурмов.

На Новопавловском направлении зафиксировано четыре точки наступления РФ, в которых россияне имеют успехи, говорится в отчете аналитиков проекта DeepState. На карте проекта можно заметить три места, в которых враг пересек административную границу Днепропетровской области и расширяет плацдарм.

Утром 23 сентября на портале DeepState обновили карту боевых действий и показали, в каких местах произошло продвижение противника.

Днепропетровская область. Согласно данным аналитиков, ВС РФ прорвались возле сел Степного и Березового (ближе к поселку Покровское). В обоих случаях — прорыв на, ориентировочно, 1,3 км. Кроме того, такие же потери территории в районе села Ивановка — населенного пункта, расположенного несколько севернее, ближе к Новопавловке: россияне шли по админгранице и реке Волчьей, свидетельствует карта DeepState.

Наступление РФ — продвижение рядом с Березовым и Степовым 23 сентября Фото: DeepState Наступление РФ — продвижение рядом с Ивановцами 23 сентября Фото: DeepState

Запорожская область. Аналитики зафиксировали продвижение ВС РФ рядом с селом Новоивановка. На карте DeepState линия боев сместилась на 1,3 км через поля между населенными пунктами. Севернее, в 500 м, — административная граница Днепропетровской области.

Наступление РФ — продвижение рядом с Новоивановкой 23 сентября Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

Продвижение ВС РФ в Днепропетровской области по состоянию на 23 сентября можно сравнить с зоной эвакуации 18 населенных пунктов, о которой 12 сентября сообщила ОВА. Видим, что от линии боев до зоны эвакуации — примерно 12-14 км. Между тем в DeepState показали, что на сегодня есть три "языка" прорыва россиян: первые два тянутся к Покровскому (от Запорожского и Январского-Малиевки), третий — в сторону Новопавловки (от Ивановцев).

Наступление РФ — зона эвакуации в Днепропетровской области Фото: Google Maps Наступление РФ — точки прорыва в Днепропетровской области Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 23 сентября на странице Facebook, указано, что на Новопавловском направлении насчитали 31 штурм ВС РФ. Восточнее — массированные атаки россиян на Покровск (58 боестолкновений), западнее — три штурма под Гуляйпольем.

Отметим, 16 сентября Фокус писал о наступлении РФ в Днепропетровской области. Согласно данным аналитиков, россияне вели бои рядом с девятью селами, а нардеп Марьяна Безуглая написала, что боится прорыва к Днепру. Между тем представитель ОСУВ "Днепр" Александр Бельский пояснил, что потерянные населенные пункты — это "маленькие и заброшенные села", а из Филиала, который якобы оккупировали россияне, их быстро выбили.

Напоминаем, 18 сентября украинские военные рассказали о боях в Купянске и об ударе по трубе, по которой передвигались ВС РФ.