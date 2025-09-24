ВС РФ совершили новый прорыв в Днепропетровскую область и оккупировали два села, — DeepState (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвигаться в Днепропетровской области, пройдя еще 1-2 км на запад в сторону поселка Покровское. Кроме того, россияне оккупировали два села, которые ранее контролировали наполовину.

Россияне полностью оккупировали два села на Новопавловском направлении, сообщили аналитики проекта DeepState в Telegram-канале. ВС РФ отодвинули украинские позиции неподалеку от трех населенных пунктов в Днепропетровской области.

Сообщение DeepState о наступлении РФ в Днепропетровской области появилось утром 24 сентября. Аналитики назвали пять ключевых точек на фронте, на которых произошло продвижение ВС РФ. Все точки — на административной границе Днепропетровщины или на расстоянии 1-2 км вглубь региона.

Наступление РФ — что происходит в Днепропетровской области

Новые оккупированные села. Согласно данным DeepState, ВС РФ полностью оккупировали два села — Новониколаевка (Днепропетровская область) и Новоивановка (Запорожская область, в 1 км от админграницы). На карте боевых действий за 23 сентября оба населенных пункта находились под частичным контролем россиян, но за сутки "красная зона" полностью их накрыла, свидетельствуют данные аналитиков.

Наступление РФ — оккупация сел Новоивановки и Новониколаевки 24 сентября Фото: DeepState

Новое продвижение. DeepState назвали три населенных пункта, рядом с которыми зафиксировали смещение линии фронта на запад. Речь идет о Калиновском (смещение линии боев почти на 2 км), южнее Новоивановки (около 800 м), Терновое (около 1,7 км). Сравнение карты 23 и 24 сентября показывает, что еще накануне россияне стояли на админгранице у Тернового, но за сутки аналитики признали продвижение.

Наступление РФ — продвижение рядом с Терновым, Калиновским, Новоивановкой 24 сентября Фото: DeepState

ВС РФ на востоке — данные Генштаба ВСУ

На странице Facebook Генштаба ВСУ утром 24 сентября появился отчет о штурмовых действиях ВС РФ за прошедшие сутки. Командование сообщило, что на Новопавловском направлении, которому принадлежат названные DeepState села, насчитали 33 российских штурма. О возможной потере двух сел информации нет. В то же время указывается, что на соседнем направлении, под Покровском, вдвое больше штурмов — 64: аналитики не вписали об изменениях линии боев.

Отметим, 23 сентября DeepState сообщил об очередном продвижении ВС РФ в Днепропетровской области. На карте — продвижение в трех точках на расстояние около 1 км. Речь шла о селах Степное, Березовое и Новоивановка: расстояние до зоны эвакуации, объявленной Днепропетровской ОГА, около 14 км.

Напоминаем, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, на какое направление ВС РФ перебросили штурмовые подразделения. Между тем украинский государственный проект "Хочу жить" сообщил, какой контингент пополняет российские подразделения.