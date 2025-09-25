РФ прорывается к Вербовому в Днепропетровской области и все ближе к Северску, — DeepState

Вооруженные силы Российской Федерации наступают в Днепропетровской области и на 1 км ближе к Вербовому и Покровскому. Кроме того, на расстояние 160 км на восток ВСУ отошли в Серебрянском лесу, а россияне подходят к Северску.

Линия бои сместилась на двух направлениях фронта, свидетельствуют данные проекта DeepState. Одна точка продвижения ВС РФ — на Новопавловском направлении Днепропетровской области. Вторая — на Северском направлении на реке Северский Донец.

Новопавловское направление. Сообщение аналитиков DeepState об обновлении ситуации на фронте появилось около 10 ч 25 сентября. Указывается, что ВС РФ имеют успехи у села Березовое Днепропетровской области. На карте боев видим, что красная область оккупации выровнялась и сместилась почти на 2 км на запад. Впереди — село Вербовое (в 6 км) и поселок Покровское (в 22 км).

Наступление РФ — ситуация в Днепропетровской области 25 сентября Фото: DeepState

Северское направление. Согласно данным проекта, изменилась ситуация в Серебрянском лесничестве. Линия боев сместилась возле населенного пункта Серебрянка: на восточном фланге россияне добрались до берега Северского Донца, на западном — серая зона, в которой еще воюют бойцы Сил обороны Украины. Если подразделения ВС РФ переберутся через реку, то до Северска останется около 6 км.

Наступление РФ — ситуация в Серебрянском лесу 25 сентября Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 25 сентября, есть информация о штурмовых действиях ВС РФ на Новопавловском направлении: считали около 13 атак (накануне — 33). На Северском направлении россияне штурмовали Серебрянку, а также Дроновку и Ямполь (семь попыток).

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ в Днепропетровской области. Едва ли не ежедневно, начиная с середины августа 2025 года, аналитики DeepState информируют о продвижении россиян в данном регионе. Например, 24 сентября стало известно о потере двух сел — Новониколаевка и Новоивановка (Запорожская область, рядом админграница соседнего региона). Продвижение врага — на 2 км вглубь "плюс" появление еще одного прорыва в районе села Тернового.

Накануне, 23 сентября, проект обозначил на карте продвижение ВС РФ еще на 1 км в сторону Днепра. При этом неделю назад Днепропетровская ОГА объявила об эвакуации из 18 населенных пунктов на западе области. От зоны эвакуации до зоны боевых действий — около 12-14 км.

Напоминаем, в сентябре украинский государственный проект "Хочу жить" рассказал о проблемах ВС РФ с набором новых солдат, поскольку слишком большие потери во время наступления в Украине. Между тем экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Британии, Валерий Залужный опубликовал колонку, объяснив, что нужно делать для перехвата инициативы у РФ.