Без "мясорубок": Залужный объяснил, как навязать РФ новую стратегию войны и победить

Украина может лишить Российскую Федерацию возможности диктовать условия войны, и это уже будет означать победу, пояснил экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании, Валерий Залужный. Имея современное инновационное оружие, которого не было во время наступления 2023 года, украинцы будут обороняться, даже в условиях дефицита ресурсов.

В Лондоне состоялась оружейная выставка DSEI-2025, и выяснилось, что украинский ВПК показывает современные образцы вооружения, говорится в колонке Залужного для медиа "Зеркало недели". Между тем большинство других экспозиций показывали образцы оружия "прошлой войны", а большинство посетителей-военных — "не европейского происхождения".

Залужный о войне — детали

Экс-главнокомандующий ВСУ вспомнил о наступлении 2023 года, которое сопровождалось утечками данных и чрезмерным энтузиазмом политиков и медиа, и о своих мыслях относительно технологического прорыва, который может принести преимущество в войне с РФ. Побывав на DSEI-2025, он еще раз убедился, что Украина действительно имеет шансы победить Москву, опираясь на инновации. Впрочем, в сегодняшнем контексте победа — это сделать так, что Кремль не навязывал свои условия и превратить войну в "оперативно бессмысленную для России". По мнению Залужного, военные инновации, которые будут вводить в ВСУ, — это компенсация недостатка ресурсов, которые приведут к "непропорциональным потерям" для россиян.

Опыт наступления 2023 года

В колонке Залужный проанализировал наступление 2023 года, которое, по его мнению, происходило в соответствии с опытом Первой мировой войны. Экс-главнокомандующий пояснил, что речь идет о позиционной войне, в которой противники создают друг напротив друга эшелонированную линию обороны, возможно наступление только "в лоб", а военные обустраивают прочные позиции, в которых может находиться большое количество людей. Выход из такой ситуации изобрели во время Второй мировой войны благодаря бронетехнике и самолетам, говорится в статье.

В то же время во время российско-украинской войны Кремль изобрел собственную тактику продвижения в условиях позиционной войны. В частности, речь идет о выдавливании украинцев с позиций благодаря человеческим "мясорубкам", в которые бросались россияне. Между тем ВСУ не могли наступать, потому что была нехватка людских и других ресурсов.

"Также это [неудачное наступление — ред.] стало возможным из-за непонимания некоторыми командирами важности замены боеспособных подразделений и подготовки их именно к наступательным действиям", — добавил Залужный.

Война с РФ — опыт 2024-2025 годов

Бывший главнокомандующий проанализировал ход войны с РФ в 2024-2025 годах. Он пояснил, что сначала россияне ограниченно использовали БПЛА для наведения высокоточных ударов. Затем они переняли у украинцев опыт использования FPV-дронов и планировали наступательные операции с участием легкой бронетехники. Впрочем, эти идеи не переломили позиционную войну, а вместо этого создалась 40-километровая зона, в которой под ударом находится логистика, техника, живая сила. На переднем крае особая угроза возникает для пехоты: в данном контексте Залужный вспомнил о проблемах с мобилизацией.

Чтобы изменить ситуацию, РФ изобрела новую тактику, — проникновение небольшими боевыми группами. Пленные россияне рассказывают о соотношении одна удачная атака к восьми неудачным. Но взамен есть результат — украинцев оттесняют с позиций и ВС РФ продвигается.

Украина может остановить ползучее продвижение РФ и получить преимущество на войне, уверен Залужный, и для этого предлагает следующий выход:

государство должно координировать передовые оборонные технологии (особенно антидронные и ИИ-решения);

мобилизовать ІТ-специалистов, которые будут работать над вооруженными технологиями. Кроме того, нужно улучшить подготовку бойцов ВСУ, провести реформу и минимизировать потери людей;

западные партнеры должны наладить поставки/изготовление радиоэлементов, компонентов, чипов, а также наладить бесперебойные поставки оружия.

"Именно инновации приведут к применению стратегии устойчивого сопротивления в условиях если не постоянной войны, то постоянной вражды. Это позволит нам выживать, адаптироваться и побеждать без иллюзий, превратив войну в оперативно бессмысленную для России", — подытожил Залужный.

Отметим, в марте 2025 года Залужный высказался о войне и объяснил, способны ли ВСУ дойти до Москвы. Генерал напомнил, что от условного Конотопа более 600 км до российской столицы, и вряд ли на такое расстояние можно легко пройти.

