Путин держит палец на "красной кнопке": почему вполне возможен ядерный удар РФ, — The Telegraph

Президент Российской Федерации Владимир Путин проверяет страны Запада, чтобы понять их реакцию на появление российских средств поражения над чужими территориями. При этом поведение главы Кремля показывает, что он, вероятно, держит палец над "красной кнопкой" и готов к пуску ядерных бомб.

Россия пытается выяснить реакцию Североатлантического альянса на провокации со стороны ВС РФ, написала аналитик Ребекка Коффлер на портале The Telegraph. Еще одна цель Москвы — снизить чувствительность европейцев к подобным действиям россиян. Кроме того, Путин появился в военной форме во время маневров "Запад-2025", и это также должно подать знак Западу. Аналитик считает, что ядерный удар РФ вполне возможен, хотя в него и не верят на Западе.

В статье "Путин держит палец на ядерном спусковом крючке. Риск аварии огромен" Коффлер перечислила угрожающие знаки, которые подает Кремль. Среди них — самолеты над Эстонией, дроны над Румынией и Польшей, Путин в форме во время ядерных маневров. Особое внимание аналитика привлек Путин, принявший участие в мероприятиях "Запад-2025", которые имитировали ядерный удар. Объясняется, что таким образом российский лидер учился "нажимать красную кнопку", чтобы быть психологически готовым это сделать, когда придет время. В качестве аргумента, аналитик привела данные об аналогичных тренировках генсека СССР Леонида Брежнева (1966-1982), у которого "трясся палец" в аналогичной тренировочной ситуации.

"Это не означает, что Путин охотно спускать курок. Он не хочет ядерной войны. Но российский лидер и его Генеральный штаб действительно рассматривают ядерное оружие как боевой потенциал, а не просто как психологическое оружие", — написала аналитик.

Особая угроза, как считает Коффман, заключается в том, что РФ и США почти не контактируют и не обмениваются информацией, необходимой для ядерной безопасности. Между тем Москва реально готовит войска для ядерного противостояния: созданы соответствующие малые боеголовки, проводят учения и уже переводили силы в режим боевого дежурства 27 февраля 2022 года. При этом западные политики время от времени заявляют о намерении победить РФ и сместить Путина: по мнению аналитика, это опрометчиво, поскольку вызывает новые страхи Кремля.

"Самое главное, что сейчас между НАТО и Россией нет никакого доверия. НАТО опасается нападения России на одно из своих государств-членов, что приведет к срабатыванию статьи 5 о коллективной обороне, особенно если Украина падет", — уточняется в статье.

Кроме того, Коффман вспомнилась еще одна аналогия, — угроза обмена ударами из-за "тумана войны". Инцидент произошел в 80-х гг. прошлого века, когда из-за военных учений НАТО "Able Archer 83" в СССР на самом деле готовились нажать "красную кнопку".

"Интерпретация намерений руководства является сложной по своей сути. Не каждый приказ можно перехватить, и не каждый показатель разведки можно наблюдать. Путаница и ошибки, как следствие пословицы "тумана войны", являются стандартными атрибутами вооруженного конфликта. Вероятность того, что в таких условиях "скороварки" будет допущен просчет с трагическими последствиями, вполне реальна", — подытожила Коффман.

Угрозы РФ — детали

Отметим, 22 сентября Путин выступил на Совбезе РФ и высказался относительно соглашения об ограничении на ракеты средней дальности, заключенного с США. Глава Кремля заявил, что между РФ и США, как владельцами ядерного оружия, исчезло доверие, и заверил, что нанесет удар, если увидит проблему.

Между тем с 10 по 23 сентября в Европе произошло четыре инцидента, связанные с ВС РФ. Сначала 10 сентября Польшу атаковали 23 российских дрона, часть из которых летели в сторону аэропорта Жешува, в котором выгружается военная помощь Украине. После этого произошел инцидент в небе над Эстонией: три МиГ-31 РФ 12 минут летели над территорией чужой страны. Тогда же состоялся пролет российских истребителей над польским судном. Кроме того, в ночь с 22 на 23 сентября группу неизвестных БпЛА заметили возле аэропортов Осло и Копенгагена: их закрыли, и десятки самолетов сажали в других местах.

Напоминаем, утром 23 сентября полиция Копенгагена рассказала, что узнала об операторах, которые управляли дронами над аэропортом.